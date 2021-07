Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 02.07.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann laufen die Trials? Heute, am 2. Juli, starten die Prüfungen um 19:00 Uhr. Zusammen mit Xur verschwindet der PvP-Modus dann zum Weekly Reset am Dienstag. Haut bis dahin alle erbeuteten Token bei Saint-14 auf den Kopf – die lösen sich sonst auf.

Welche Karte ist aktiv? Wie jedes Wochenende locken die Trials of Osiris euch in den Schmelztiegel. Auf welcher Karte ihr um den heißen Loot schwitzt, ergänzen wir euch gleich.

Was ist in Destiny 2 los: Okay, Deutschland ist aus der EM rausgeflogen, dann halt wieder Destiny 2 zocken. Auch mitten in Season 14 des Action-MMOs bleibt’s spannend. Nächste Woche startet das sommerliche Event “ Sonnenwende der Helden “. Zeitgleich kommt ein großer Patch, der die Waffenbalance und Meta gehörig durcheinanderwirbelt.

