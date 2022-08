Destiny 2: Weekly Reset am 30.08. – Arrr! Alle Hüter klar Schiff machen

Yo-ho-ho! Die erste Woche der Season 18 in Destiny 2 ist vorüber und die Hüter haben begonnen Eliksni-Piraten für ihre Crew anzuheuern. Während der Vagabund alten Gewohnheiten in seiner neuen Bar nachgeht, können die Hüter diese Woche ein weiteres Relikt sammeln. MeinMMO gibt euch aber zuvor noch ein Update zu den neuen, wöchentlichen Herausforderungen.

Das passiert diese Woche: Nach dem heutigen Weekly-Reset machen die Hüter mit ihrer Crew eine neue Expedition an einen weiteren Zielort in Destiny 2. Es gilt das nächste Relikt des Antiquars zu finden, bevor Eramis es sich schnappt und zur Dunkelheit sowie dem Zeugen bringt.

Während die Hüter nach Schätzen jagen, genießt der Vagabund in seiner neuen Bar ein paar Buddeln voll Rum und spendiert euch zudem im Gambit chillig einen Extra-Bonus auf den Rufrang.

Auf dem Plan von Lord Shaxx steht die Rückkehr des noch jungen Rift-Modus, den ihr ab sofort im Schmelztiegel testen und begutachten sollt.

Und in der Thronwelt erwartet euch „Die Lichtklinge“, sodass ihr dem Endboss Alak-Hul zeigen könnt, dass nicht nur er mit Arkus 3.0 was drauf hat und nebenbei noch seinen Spitzenloot abstauben.

Doch Vorsicht beim Spitzenloot! Solltet ihr noch Spitzenloot erspielen wollen, dann beachtet unseren Tipp. Aktuell kann die Deaktivierung von Items nämlich dazu führen, dass ihr langsamer levelt. Also geht nicht über die Planke und beachtet folgendes:

Arrr! Alle Mann klar Schiff machen, sonst könnt ihr Kielholen gehen!

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 30.08 bis zum 06.09.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Lichtklinge, in Savathuns Thronwelt

Die Spieler werden diese Woche gegen die „Lichtklinge“ im Dämmerungsstrike kämpfen. Er gilt als Oryxs potenzieller Nachfolger und kann, wenn er wütend ist, einen ordentlichen Speed hinlegen. Besiegt ihn, bevor er das Licht für die falschen Zwecke nutzt.

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: Als Belohnung für euren Run bekommt ihr stets eine spezielle Dämmerungswaffe. Und in Season 18 hat Bungie hier ein paar wirklich gute Schätze versteckt.

So sind neben den anderen Dämmerungswaffen in Season 18 „Das Geburtsrecht der Miliz“, ein kleiner Granatwerfer, sowie die Schrotflinte „Das Streben des Gedankendrehers“ zurück in Destiny 2.

Die Meisterversion (Adept) werdet ihr ab dem 04. Oktober erspielen können. Denn dann startet der Schwierigkeitsgrad „Spitzenreiter“.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Solar-Versengen

Stasis-Brand

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Der Schwur des Schülers“:

Meistert diese Woche die einfachste Challenge im letzten Encounter des Raids „Schwur des Schülers“ mit dem Namen „Schleifen-Katalysator“ . Um die Herausforderung abzuschließen, muss euer Team vor der Schadensphase an Rhulk mindestens einen Stapel des Buff „Aussaugende Kraft“ aufrechterhalten.

. Um die Herausforderung abzuschließen, muss euer Team vor der Schadensphase an Rhulk mindestens einen Stapel des Buff „Aussaugende Kraft“ aufrechterhalten. Als Belohnung für die Herausforderung im letzten Abschnitt des Raids auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version der Waffen Glefe „Lubraes Ruin“, des Impulsgewehrs „Heimtückisch“ oder des Granatwerfers „Nachsicht“. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Im „Garten der Erlösung“ könnt ihr eine einmalige Statue erschaffen.

Zusätzliche Spitzenprämien aus dem Endgame bekommt ihr:

Im Vex-Raid „Garten der Erlösung“ auf dem Mond.

Sowie im Dungeon „Grube der Ketzerei“ ebenfalls auf dem Mond.

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 18 sind auch neue Aktivitäten ins Spiel gekommen, welche die Hüter zu Piraten werden lassen.

Ketsch-Crash: Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen.

Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Expedition: Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt.

Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt. Piratenverstecke: Kämpft euch durch wöchentliche Missionen und erbeutet mächtige Relikte, die in den Verstecken der Piratenfürsten verborgen liegen.

Erkundet in Season 18 alte Piratenverstecke und klaut euch ihren Schatz.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die List“ In der Witch-Queen-Kampagnenmission durchsucht ihr auf einen Tipp von Fynch hin die finsteren Ecken von Savathuns Thronwelt nach einem weiteren Hinweis darauf, wie sie das Licht gestohlen hat.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Rift

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj steht oben am Pavillon im Gebiet „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Der Fluch-Zyklus startet neu und Fluch-Woche 1 ist aktiv. Aktiv ist zudem die 5. Aszendenten Herausforderung.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 18 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Plünderer liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.580. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 18 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 17 gestiegen. Alle Spieler erhalten das Basis-Grund-Powerlevel von 1.350.

So bekommt ihr Gratis-Loot: Für alle neuen und alten Hüter, die in Zukunft oder nach einer Pause gerne mitspielen wollen, hat Bungie in Season 18 „Das Geschenk der Donnergötter“ vorbereitet.

Ihr könnt euch diese Loot-Truhe kostenlos in der H.E.L.M. abholen, nachdem ihr die Kampagne „Neues Licht“ abgeschlossen habt. Sie bringt euch auf ein Powerlevel von bis zu 1540 oder auch mehr – mit Arkus-Rüstungen und -Waffen, sowie zwei Exotischen und zehn Legendären Items. Die Prämien könnt ihr zudem für alle eure Charaktere einmal abholen.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel bis 1.580:

Top-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon „Dualität“ (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Garten der Erlösung“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Grube der Ketzerei“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Saisonale Aktivität „Ketsch Crash“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Saisonale Aktivität „Die Astral Meere“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Das Everversum hält in dieser Woche Racing-Items für euch bereit. Wer also schnell und schön sein will, gönnt sich vielleicht in dieser Woche den „Kosmos-Star“ für seine Sammlung.

Der Sparrow „Kosmos Star“ kommt diese Woche ins Everversum.

Falls euch das nicht zusagt, könnt ihr euren Glanzstaub, die erspielbare Ingame-Währung, natürlich auch für andere Dinge ausgeben.

All das bekommt ihr noch für Glanzstaub:

Exotisches Emote „Aufgehende Dämmerung“

Exotisches Emote „Spielplatz-Freuden“

Exotische Geisthülle: „Feuerschneisen-Hülle“

Exotische Geisthülle: „M3-D1-Hülle“

Exotisches Schiff „Torpedo-Kapsel“

Exotisches Jäger-Ornament „Neun Tage/Nächte“ für das Exotics „Schwachkopf-Radar“

Exotisches Titanen-Ornament „Photodraulische Aktuatoren“ für das Exotic „Synthozeps“

Exotisches Warlock-Ornament: „Flurläufer“ für das Exotic „Lunafaktur-Stiefel“

Exotisches Waffenornament „Grundlegende Struktur“ für das Exotic „Hartes Licht“

Sowie die Legendären Geistprojektion „Verwahrer-Projektion“ und „Daumen-Runter-Projektion“

Legendärer Shader „Aposematismus“

Zu wenig Glanzstaub? Euch fehlt noch etwas Glanzstaub, um euch ein schicken Cosmetic zu gönnen. Dann haben wir ein paar Tipps für euch, wie ihr euer Glanzstaublevel verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

