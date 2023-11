Destiny 2: Weekly-Reset am 28.11. – Erfüllt den 15. Wunsch

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Es wird wohl auch in Season 23 kein Grinden um Powerlevel mehr geben. Die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 liegt ist seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Bald wird in der Träumenden Stadt wieder mehr los sein und es wird neue Dinge zum Erledigen geben. Zeit, die alten vorher noch zu erledigen, wie die vielen versteckten Truhen in dieser Woche. Ihr müsst nur einen Schluck „Königinnenlaub-Tinktur“ aus eurem Inventar einnehmen und schon offenbart euch die Verderbnis neue Zugänge.

Seit Season 21 rotieren alle Missionen und Raids jede Woche und sind farmbar. Das bedeutet sowohl der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

In Season 23 von Destiny 2 haben die Hüter einen letzten Wunsch zu erfüllen den sie nicht nutzen können, um den Loot-Shooter perfekt zu machen. Sie brauchen ihn, um dem Zeugen zu folgen und zum ersten Mal den Reisenden zu betreten. MeinMMO fasst für euch zusammen, was seit heute neu im Spiel ist.

