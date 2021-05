Destiny 2: Weekly Reset am 25.05. – Neue Mission und die Cross-Play-Beta starten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie findet ihr die Saison des Spleißers von Destiny 2 bisher? Seid ihr auf die heute startende Tilgung-Mission gespannt und erwartet gar so ein Schwergewicht wie die atmosphärische Vorzeichen-Mission aus der vergangenen Season? Sagt uns doch in den Kommentaren, wie ihr euren Hüter-Alltag diese Woche gestaltet.

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Nachdem vergangene Woche die berühmte Uneinigkeit als Belohnung in der Feuerprobe gewartet hatte, ist diese Woche das Scharfschützengewehr Uzume RR4 an der Reihe.

Am vergangenen Wochenende öffnete der ikonische Raid Gläserne Kammer seine Pforten erstmals in Destiny 2. Der nostalgische Ausflug war vielen Hütern jedoch beim Start zu schwe r. Der extra-knackige Wettkampf-Modus ist glücklicherweise vorbei und der Raid ist nun deutlich machbarer und immer noch völlig kostenfrei zu genießen.

