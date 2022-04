Destiny 2: Weekly Reset am 05.04. – Eine Woche der Rituale

Fractured Online startet Anfang April seine Closed Beta. In einem neuen Video stellt der Chef des Entwickler-Teams von Dynamight Studios, Jacopo Pietro Gallelli, das neue MMORPG vor und zeigt, was...

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie werdet ihr die Ritualwoche nutzen? Reizt euch das Freelance in den Trials oder schaut ihr lieber im Gambit vorbei, bevor ihr die Spitzenreiter-Dämmerung bestreitet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Aktiver Bonus in dieser Woche: Diese Woche gibt es gleich mehrfachen Bonus. Zum einen bekommt ihr Bonus-Vorhutränge, auch in der Dämmerung. Zum anderen wird, wenn die Gambit-Labore aktiv sind, der Bonus bei den Gambiträngem verdoppelt.

Das wird sich im Gambit: Labor ändern: Wenn also ein Team 25 und 75 Partikel in der Bank erreicht, wird alles auf den Kopf gestellt und das gegnerische Team bekommt eine Invasion. Bungie versüßt euch das Testlabor mit doppeltem Gambit-Rufgewinn.

Während ein Großteil die Destiny 2 Kampagne der Hexenkönigin und die saisonale Quest der Season 16 bereits durchgespielt haben und es somit für sie nicht mehr viel zu tun gibt, versammeln sich in dieser Woche die PvE-Hardcore-Spieler zu ihrem Endgame. MeinMMO zeigt euch aber vorher noch, was sonst noch für Rituale geplant sind.

Insert

You are going to send email to