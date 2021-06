Destiny 2: Weekly Reset am 08.06. – Ein neues Eisenbanner startet in Season 14

Destiny 2 bietet euch ab heute, dem 8. Juni, gute Gelegenheiten, zusätzlichen Spitzen-Loot abzugreifen. Was bietet der neue Weekly Reset den Hütern noch für Gründe, sich in Season 14 einzuloggen?

Das steht im Action-MMO an: Destiny 2 befindet sich mitten in der Season 14, der Saison des Spleißers. Ein kurzer Blick auf die Roadmap verrät, dass sowohl für PvE-Spieler als auch Schmelztiegel-Akrobaten etwas geboten wird – wenn auch eher Häppchen statt große Content-Brocken:

Eine neue Tilgung-Mission steht bereit, in der ihr euch tiefer ins Vex-Netzwerk hackt.

Wie üblich müsst ihr dazu erst den Spleißer-Servitor in der H.E.L.M. besuchen und kommt im Laufe der Quests ins neue Labyrinth.

Für PvP-Freunde findet das Eisenbanner-Event eine Woche lang statt.

Eine gute Gelegenheit, sein Powerlevel in die Höhe zu schrauben, besucht also Lord Saladin im Turm und nehmt die Spitzen-Beutezüge mit.

Bungie hat jetzt übrigens dafür gesorgt, dass die beiden neuen Eisenbanner-Waffen “Riiswandler” (Schrotflinte) und “Archon-Donner” (MG) im Loot-Pool sind und via Token beschaffbar sind.

Passend zum Eisenbanner erhaltet ihr die Woche über zusätzliche Tapferkeits-Punkte für PvP-Matches.

Sonst scheint die Woche ruhig zu werden – doch das haben wir auch zum letzten Weekly Reset fälschlicherweise gedacht. Da gab es plötzlich eine der besten Story-Lines überhaupt und eine neue Cutscene in düsterem Look, wir sind gespannt. Und dann war da noch der größte Stasis-Nerf bisher überhaupt, über den eifrig diskutiert wird.

Spieler erwarten in Destiny 2 eine ruhige Woche, doch bekommen die beste Story seit langem

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 08.06. bis zum 15.06.

In Dämmerung: Die Feuerprobe schlagt ihr euch durchs Gefängnis der Alten im Strike:

Wächter des Nichts (am Ende wartet der große Servitor)

Als exklusive Feuerproben-Waffe wartet das kultige Mordinstrument Uneinigkeit (eng. Hung Jury) als Belohnung. Was die Waffe in Destiny auf dem Kasten hat, hat MeinMMO hier analysiert.



Die neuen Eisenbanner-Waffen aus Season 14 und die Uneinigkeit

Playlist-Strikes mit diesen Modifiern warten auf euch:

Arkus-Versengen

Schwergewicht

Blackout

Nicht vergessen: Der Elementar-Burn bleibt die Woche über gleich, die 2 übrigen rotieren täglich.

Schmelztiegel: Lord Shaxx schickt euch zusammen mit Lord Saladin in diese Modi:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Eisenbanner

Konflikt

Petra Venj steht im Gebiet „Rheasilvia“, der Träumenden Stadt – es herrscht also der maximale Fluch (Woche 3). Zudem wartet die 1. Aszendenten Herausforderung auf euch.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 14 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison des Spleißers steigt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.320. Das ist ein recht kleiner Sprung von nur +10 (zur vorherigen Season 13). So soll der nervige Grind reduziert werden und wenn ihr in Season 13 fleißig wart, müsst ihr nur die Spitzen-Aktivitäten spielen, um euer Level zu pushen.

Hier findet ihr Spitzen-Loot (Pinnacle Gear), welcher euch über 1.310 bringen kann:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team (+2)

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Omen-Mission (+2)

Prophezeiung-Dungeon (+2)

Vorzeichen-Mission (+2)

Prüfungen von Osiris (bis +2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd nach Upgrade (+2)

Eisenbanner-Beutezüge (+2)

Öffnet 3 Konflux-Kisten mit Schlüsselcodes in Override (+1)

Schließt 8 Beutezüge für den Servitor-Spleißer ab (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Kontrolle (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Lust auf das Kult-Exotic im Chrom-Look?

Was gibt’s bei Tess im Angebot?

Die exotische Geist-Hülle „Torpedo-Hülle“

Die exotische Geist-Hülle „Veist-Hülle“

Das exotische Schiff „Reingehauen“

Die exotische Geste „Bitterer Beigeschmack“

Für Warlocks, Jäger und Titanen gibt es den Klassengegenstand aus dem Saisonalen Everversums-Set

Das exotische Ornament “Die Unerzählte Geschichte” für Vex Mythoclast.

Ob das Exotics aus der Gläsernen Kammer noch immer der Albtraum aller Hüter ist, so wie früher, lest ihr hier: So stark ist die Kultwaffe Vex Mythoclast in Destiny 2 – Alles zum Exotic und Fundort