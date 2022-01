Destiny 2: Update 3.4.0.4 am 27.01. – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Einige Spieler hatten angemerkt, dass die neuen Downtimes dienstags und donnerstags viel zu viel Ausfälle mit sich bringen. Empfindet ihr das genauso? Oder sagt ihr, lieber öfter eine kurze Downtime und dafür weniger Bugs im Spiel? Oder sind euch die Downtimes bei Destiny 2 schon zu viel des Guten? Wie erlebt ihr das in anderen Spielen? Schreibt uns eure Erfahrungen dazu doch in die Kommentare.

Was steckt in den Patch Notes ?

Destiny 2 legt los und es stehen wieder Wartungsarbeiten an. Es erwartet euch also heute, am 27. Januar eine Downtime auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Der Hotfix 3.4.0.4 behebt Probleme, bringt aber auch ein Server-Down und Wartungsarbeiten mit. Alle wichtigen Zeiten und Informationen dazu bekommt ihr auf MeinMMO.

