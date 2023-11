Destiny 2 bringt in Season 23 ein „Go Slow“-Update, weil ihr einfach nicht totzukriegen seid

In der bevorstehenden „Saison des Wunsches“ von Destiny 2 können sich Hüter auf drastische Veränderungen einstellen. Insbesondere die beliebte Klasse des Titanen wird von einem fiesen 5-fach Nerf getroffen, der von der Community bereits als Überkorrektur und lächerlich kritisiert wird. MeinMMO sagt euch, was im „Go Slow“-Update von Bungie wartet.

Harte Nerfs für beliebte Fähigkeiten: Wie Bungie im wöchentlichen TWiD („This Week in Destiny“) vom 22. November verkündete, erwarten die Spieler in der kommenden Season 23 erhebliche Nahkampf-, Überlebens-Nerfs sowie Anpassungen an vielen exotische Rüstungsteilen.

Eure Überlebensfähigkeiten, wie das „Banner des Krieges“ oder „Wiederherstellung“ werden abgeschwächt, weil ihr einfach nicht totzukriegen seid.

Titanen erhalten fiese Einschränkungen, die ihre beliebteste Killtaktik mit Shotguns ausbremsen.

Außerdem hat Bungie erste Schritte für Anpassungen am „Brunnen des Glanzes“, „Schutz der Dämmerung“ (Bubble) sowie den vernachlässigten Stasis-Fähigkeiten angekündigt.

MeinMMO hat sich alle Änderungen angesehen und erklärt, warum eure mächtigen Fähigkeiten zukünftig mit erheblichen Kosten verbunden sind und wie stark es eurer Überlebensfähigkeit an den Kragen geht.

So hart wird der 5-fach-Nerf

Darum sind Titanen gerade geschockt: Bei den Informationen zum kommenden Patch wurden Änderungen für alle Klassen vorgestellt. Aber vor allem den Hütern mit einem Titan wurde schnell klar, dass sie mit einem 5fach-Nerf besonders hart getroffen werden.

Beim Solar-Titan wird die Abklingzeit des kleinen „Bonk“-Hammers, das auf Heilung basierende Solar-Verb „Wiederherstellung“, Sonnenflecken, das Rüstungs-Exotics „Synthoceps“ sowie gern genutzte Mods generft. Wobei letzteres alle drei Klassen betrifft.

Ihr bekommt beim Aufheben des kleinen Solar-Wurfhammers nicht mehr sofort eure Nahkampfenergie zurück, sondern erst nach 1,4 Sekunden. Das wird wahrscheinlich immer noch S-Tier sein, aber nicht mehr ganz so übermächtig.

Bei den Sonnenflecken wird die maximale Dauer von 20 auf 12 Sekunden reduziert.

Das Exotic „Synthozeps“ hat keine erweiterte Nahkampf-Ausfalldistanz mehr und der PvE-Bonus für den umzingelten Nahkampfschaden wird von 200 % auf +165 % reduziert. Dafür gibt es dann statt 50 % nun 100 % mehr Nahkampfbonus auf Glefen.

Bei den Mods werden „Schwerhändig“, „Feuerkraft“ und „Schnitter“ ab Season 23 angepasst. Sie haben dann eine Abklingzeit von 10 Sekunden für die Erzeugung einer Sphäre der Macht sodass sich die Menge der erzeugten Sphären ebenfalls reduzieren wird.

Aber auch die Rückerstattung der Energiemenge für die Kickstart-Vorteile sowie „Schwungübertragung“, „Detonationsschub“, „Einschlag-Induktion“, „Fokus-Angriff“, „Reichweite, „Verteilung“ und „Bomber“ wurden von Bungie reduziert.

Warum wird das angepasst? Bungie glaubt, dass diese Änderungen dazu beitragen werden, eine sinnvolle Auswahl, sowohl bei der Fähigkeitsnutzung als auch beim Rüstungsladungssystem, zurückzugeben und gleichzeitig jedem Rüstungsmod die Möglichkeit eröffnen, einen wertvollen Effekt zu erzielen.

Den kleinen Hammer schwingen dauert bald länger

Schluss mit Rutschen, Schießen, Killen

Das neue Motto heißt “Go Slow!”: Auch das Zeitalter der schnellen Nahkampfattacken im PvP geht zu Ende, was lange die bevorzugte Art und Weise war, wie vor allem die Titanen ihre Gegner ausschalteten. Erst rutschen dann die Waffe abfeuern und zusätzlich einen Schulterangriff oder einen Rutsch-Nahkampf ausführen.

In Zukunft wird diese Kill-Methode mit erheblichen Risiken und Abklingzeiten verbunden sein.

Ab der „Saison des Wunsches“ verhindert das Abfeuern eurer Waffe beim Rutschen die Aktivierung von Sprint- oder Gleit-aktivierten Nahkämpfen.

Warum wird dieser Angriff angepasst? Der Grund für die Anpassung ist laut Bungie, dass solche schnellen Kills unter anderem für andere Hüter äußerst schwer zu erkennen und zu verstehen sind.

Dafür wird jedoch der Arkus-Aspekt „Sturmschlag“ im kommenden Update leichte Verbesserung erhalten. Dazu gehört eine Erhöhung des Grundschadens, eine genauere Verfolgung auf größere Entfernungen und eine verbesserte Genauigkeit.

„Die wollen wirklich, dass wir leiden!“

Solangsam muss jeder Hüter über den Bau eines guten Builds nachdenken.

Es geht immer nur um die Balance: Die Hüter sind in den letzten Seasons zunehmend stärker geworden.Dies führte dazu, dass sich kaum noch etwas herausfordernd anfühlt.

Für Bungie wurde es so immer schwieriger Kampfdruck auf Spieler mit optimalen Builds auszuüben. Destiny 2 soll sich jedoch für alle Zielgruppe, auch die, die möglicherweise keine Builds nutzen, fair anfühlen. Gleichzeitig sollen jedoch gut abgestimmte Schwierigkeitsgrade für Top-ausgerüstete Spieler vorhanden sein.

Kurz gesagt: Die Überlebensfähigkeit der Hüter am oberen Ende ist zu hoch und deswegen geht es in Season 23 euren Überlebensfähigkeiten an den Kragen. Dazu gehört die „Geflochtene Panzerung“, die „Wiederherstellung“, „Verschlingen“ aber auch das „Banner des Krieges“.

Geflochtene Panzerung: Die Schadensresistenz mit Strang gegenüber PvE-Kämpfern wird von 55 % auf 45 % reduziert.

Die Schadensresistenz mit Strang gegenüber PvE-Kämpfern wird von 55 % auf 45 % reduziert. Wiederherstellung: Gewährt nur noch eine reduzierte Heilungsrate bei Solarfähigkeiten.

Gewährt nur noch eine reduzierte Heilungsrate bei Solarfähigkeiten. Stufe x1 = 35 PS/s im PvE und 17,5 PS/s im PvP

Stufe x2 = 50 PS/s im PvE und 25 PS/s im PvP

Verschlingen: Die Heilungsmenge bei Leere, sowohl bei Aktivierung als auch beim Auffrischen, wird von der vollständigen Heilung reduziert. Es sei denn, „Die Leere füttern“ ist ausgerüstet.

Nur eine geringfügige Änderung: Während mancher Hüter hier schon sein Leben massiv dahinschwinden sieht, gehen wir davon aus, dass diese Änderungen keine bedeutenden Auswirkungen haben. Dafür hätte man die Rückerstattung halbieren müssen, um einen spürbaren Effekt im Spiel zu erzielen. Zudem hat Bungie explizit erwähnt, dass es sich hierbei nur „um eine kleine Änderung handelt“.

Darüber hinaus wird auch der aktuell beliebteste Strang-Aspekt „Banner des Krieges“ angepasst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So änder sich der Strang-Aspekt „Banner des Krieges“:

Die Anzahl der feindlichen Kills, die zum Aufsteigen des Banners erforderlich sind, wird um etwa das Doppelte erhöht.

Um diesen Nachteil wieder etwas auszugleichen, wird die Zeitspanne auf jeder Stufe des Banners entsprechend erhöht. Dies variiert nach Art des besiegten Ziels.

Diese Änderungen wird man sicher auch im Spiel spüren. Sie macht es euch zukünftig schwieriger mit dem Kriegsbanner-Aspekt des Titans die maximale Heilung zu erreichen.

Bubble- und Brunnen-Nerf sind in Planung

Bleibt noch die Frage, was Bungie mit den beiden besten Optionen für Heilung und Schutz in Destiny 2, dem heilenden “Brunnen des Glanzes” des Warlocks und der schützenden Titan-Blase “Schutz der Dämmerung”, plant.

In der „Saison des Wunsches“ wird Bungie die Basis-Abklingzeiten dieser beiden Supers von 417 Sekunden auf 455 Sekunden erhöhen, damit sie in rundenbasierten Modi eine stärkere Konkurrenz haben.

Noch zielt der Cooldown-Nerf also auf das PVP ab und bewirkt nichts im PVE. Doch Bungie will in Zukunft auch den Platz dieser beiden Optionen im PvE grundsätzlich neu bewerten.

Erwartet werden auch noch Nerfs für den “Brunnen des Glanzes” und den “Schutz der Dämmerung”.

Warum will Bungie diese Optionen anpassen? Insbesondere der „Brunnen des Glanzes“ bietet nach Meinung des Entwicklers zu viel. Seine effektive Unverwundbarkeit ist nichts, was die Sandbox weiterhin unterstützen kann oder sollte.

Der Content-Creator Saltagreppo ist zudem der Meinung, dass Bungie bei diesen beiden Ultis sogar noch härter vorgehen muss, weil sich sonst nichts ändert. Er findet man braucht keine Damage-Reduktion von durchnittlich 10 % wie bei „Geflochtener Panzerung“.

Sonnt euch also noch eine Weile im Schutz bis dann weitere Änderungen in Season 23 kommen, die dann auch die Dominanz im PvE anpassen werden.

Und was ist mit Stasis? Bei der kühlsten aller Fähigkeiten blieben die Erwartungen etwas zurück. Bungie nannte zwar Veränderungen, aber das große „Wow!“ war noch nicht dabei.

Es wird einige Tuning-Änderungen für eure Stasis-Fähigkeiten geben, die sich hauptsächlich auf Statistikboni und -abzüge konzentrieren.

Stasis hat nun endlich, wie die anderen Fähigkeiten auch, ein Verb, das Bungie vorläufig „Frostrüstung“ nennt. Damit soll die Überlebensfähigkeit erhöht werden.

Stasis-Granaten werden verbessert, wie die Abklingzeit der Gletschergranate von 152 Sekunden auf 121 Sekunden oder dass die Kälteschub-Granate Ziele besser verfolgen kann.

Waffen mit Spezialmunition erhalten außerdem einen stärkeren Schadensbonus von 5 % auf 10 % gegen eingefrorene Ziele, was darauf abzielt, das Zerschmettern von Gegnern konsistenter zu machen.

Das sagt die Community zu den Anpassungen

Begeisterung klingt anders: Die Community reagierte sofort mit über 1500 Kommentaren im Destiny-Reddit auf diese Ankündigungen und viele Spieler äußerten ihre Unzufriedenheit über die vermeintliche Überkorrektur.

Einige bezeichnen die Änderungen sogar als lächerlich und argumentieren, dass die Beliebtheit der Titanen-Klasse nicht bedeutet, dass sie zu stark ist, sondern dass sie von vielen Spielern genossen wird. Andere deuteten an, dass Bungie mit diesen Anpassungen sicher keine Spieler zurückgewinnen wird.

Der Spieler Savenura55 kommentiert das Titanen viel zu schwach gemacht werden: „Titanen wurden in 3/4 der letzten Anpassungen schon erheblich geschwächt, sodass sie außerhalb von „Banner des Krieges“ nicht mehr spielbar sind. Ich verstehe nicht, warum Bungie in Anbetracht des schlechten Zustands des Spiels denkt, dass dies der richtige Weg ist. Vielleicht haben sie die Leute, die das Problem waren, gar nicht entlassen, wie sie behauptet haben.“

wandering_caribou dagegen sieht mit Blick auf das neue Artefakt eine weiter Strang-Season kommen: „Der erste Eindruck für den Titanen im PvE ist, dass ich mit den Solarhammer-Nerfs das “Banner des Krieges” eher mehr als weniger spielen werde. [Der Nerf] wird es nicht wirklich stark beeinträchtigen und die Stasis-Änderungen werden nicht viel ausmachen.

Der Content-Creator und 4facher Worlds-First-Gewinner Saltagreppo meint dazu: „Dies war einer der besten Ausgaben von „This Week in Destiny“ seit langer Zeit. [Bungie] hat tatsächlich viele Balanceprobleme angesprochen, und die meisten Änderungen waren gut durchdacht und begründet. Natürlich ist noch nicht alles perfekt, aber insgesamt sehr positive Schritte.“

Auch die Destiny-Redaktion von MeinMMO ist der Meinung, dass die Änderungen durchaus solide und fair sind. Auf dem Papier mag sich das für manchen Spieler schlecht anfühlen. Aber ohne sie ausprobiert zu haben, ist es schwer zu sagen, ob diese Änderungen wirklich übertrieben sind oder nicht. Diese neuen Abklingzeiten mit einer dynamischen Regeneration könnten immer noch intuitiv genug sein.

Ab wann kann man die Änderungen testen? Ab dem 28. November könnt ihr die neue Season 23 spielen. Und ab dann wird auch ein Großteil dieser Änderungen im Spiel live gehen, sodass ihr sie ausprobieren und bewerten könnt.

Während Bungie betont, dass dies der erste Schritt in einem langfristigen Prozess ist, um das Gleichgewicht im Spiel zu verbessern, wird die Reaktion der Community zeigen, ob diese Änderungen die gewünschte Wirkung erzielen oder ob weitere Anpassungen erforderlich sind.

Wie denkt ihr über die drastischen Änderungen an den Titanen in Destiny 2 “Saison des Wunsches”? Beeinflusst das eure Spielweise? Und glaubt ihr, dass Bungies Entscheidungen zur Schwächung der Fähigkeiten die gewünschten Effekte haben werden? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Die kommende „Saison des Wunsches“ verspricht also nicht nur eine interessante Story, sondern auch neue Herausforderungen für eure Builds: Destiny 2 lüftet mit Season 23 sein größtes Geheimnis – Alles zu „Saison des Wunsches“