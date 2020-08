Der liebsten Waffenart der Spieler geht’s in Destiny 2 so schlecht, wie noch nie

In Destiny 2 lieben es die Spieler als Space-Cowboys mit wuchtigen Revolvern unterwegs zu sein. Doch gerade die traditionsreichsten davon sind nutzlos. Wir werfen einen Blick auf den Glanz, den die 140er eins versprühten und warum das Vergangenheit ist – am Ende gibt’s aber auch einen Hoffnungsschimmer.

Warum lieben die Hüter Handfeuerwaffen so sehr? Die altmodischen Schießeisen wollen auf den ersten Blick so gar nicht in den MMO-Shooter passen. Doch bei ihren Streifzügen in der Welt von Destiny haben viele Hüter eine innige Beziehung zu Handfeuerwaffen aufgebaut und tragen sie fest im Inventar.

Die wuchtigen Revolver sind archaische Waffen, die man in den Händen von Clint Eastwood vermuten würde, aber nicht in den Händen eines Magienutzers, der in ferner Zukunft Aliens schlachtet. Dabei haben sich gerade die Modelle ins Herz der Spieler geschossen, die so altmodisch oder kurios wie möglich sind, Laser-Blaster wie aus einem 08/15-SciFi-Film kommen in Destiny gar nicht gut an.

Die klassischen 3 Exo-Revolver: Dorn, Falkenmond und Letztes Wort bilden das Triumvirat

Die Destiny-Geschichte ist daher auch die Geschichte von besonderen Handfeuerwaffen:

Das erste PvP-Jahr von Destiny 1 wurde vom Triumvirat der exotischen Handfeuerwaffen dominiert

Der legendäre Schicksalsbringer (Fatebringer) lockte die Hüter Woche für Woche zum raiden in die Gläserne Kammer

War in Jahr 2 die Imago-Schleife (Imago Loop) als wöchentlicher Strike-Drop an der Reihe, war klar, was gefarmt wurde

Ein Handfeuerwaffen-Duell sorgte in Jahr 3 für hitzige Diskussionen: Eyasluna oder Palindrom?

In der Beta von Destiny 2 wollte jeder den Exo-Revolver Sonnenschuss selbst ausprobieren

Im Leviathan-Raid galt der Mitternachtsputsch als das Highlight

In Erinnerung an Cayde brachte Bungie das Exotic Pikass zurück zu Destiny 2, welches mehr Perks und Fähigkeiten als ein Schweizer Taschenmesser hat

Mit Forsaken feierte oder verfluchte jeder Hüter Lunas Geheul und Nicht Vergessen – es kam ganz darauf an, auf welcher Seite des Laufs man stand

Es fällt auf, das überdurchschnittlich viele der Revolver der 140er Familie angehören. In Destiny werden Waffen meistens nach ihrer Schussfrequenz eingeteilt.

Auch MeinMMO-Kollege Tom Rothstein sang schon ein Liebeslied auf die Revolver:

Darum sind Handfeuerwaffen die coolsten Waffen in Destiny

Space-Cowboys und ihre Revolver haben es in Destiny 2 schwer

So steht’s um die Handfeuerwaffen im PvE: Der Spielstil unterscheidet sich deutlich von vielen anderen Waffen: Eine recht gemächliche Schussrate lässt jede Kugel zählen, der hohe Schaden belohnt dafür die Präzision und so verströmt beim Abzugdrücken eine echte Machtphantasie – oder sollte es zumindest.

Gerade die traditionsreichen 140er, mit denen die Hüter „groß geworden“ sind, sind nur noch ein Schatten ihres Selbst.

Im PvE reicht aktuell eine Kugel meist nicht mal mehr aus, um einen Trashmob unzuballern. Ja, auch bei einem kritischen Treffer lachen die Redbars munter weiter. Ein entsprechender reddit-Post hat es binnen eines Tages auf über 6.400 Upvotes geschafft und in fast 500 Kommentaren beweinen die User die einstigen Vorzeigewaffen.

Was sind Red-, Orange- und Yellowbars? Bei Destiny werden die Feinde in drei Kategorien eingeteilt, die der Farbe ihres Lebensbalkens entspricht. Rot ist dabei bei den schwächsten Gegnern zu finden, orange bei stärkeren Feinden und schwachen Mini-Bossen. Gelb sind die Energieleisten der Bosse.

Das ist die situation im PvP: Im PvP stehen die 140er nicht besser da. Zwar ist der Flow aus in Deckung gehen, ein durchschlagendes Geschoss abfeuern und wieder verstecken, noch eine beliebte Taktik – leider nicht mit 140er Handfeuerwaffen.

Das schlägt sich auch in der Nutzungsrate im Schmelztiegel nieder (via Destinytracker). Schaut man sich die am meisten verwendeten Waffen an, muss man sowohl im Quickplay als auch Comp weit nach unten scrollen, um eine legendäre Handfeurwaffe der 140er zu finden.

Die Notration ist einer der wenigen brauchbaren legendären Handfeuerwaffen momentan

Von allen 4 Handfeuerwaffen-Arten, ist momentan nur eine brauchbar

Im Prinzip ist der ganze Waffenarchetyp nutzlos. Die 150er Vettern wie die Notration machen einfach alles besser: Sie schießen schneller, ohne wirklich spürbar weniger Schaden anzurichten und verleihen intrinsisch Boni auf das Bewegunsgtempo.

Im Februar 2020 haben wir auf MeinMMO aufgeschlüsselt, dass sogar nur die 150er Revolver überhaupt einen wirklichen Nutzen haben. Die 180er und 110er brauchen ebenso Zuneigung seitens Bungie.

Doch gegen die aktuell vollautomatischen Knarren kommen im Grunde keine Revolver an. Die ganze Gattung steht nicht so gut dar, wie die Spieler es gerne hätten.

Darum gibt es Grund zur Hoffnung: Bungie verkündete offiziell, dass eine der kultigsten 140er Exotic-Handfeuerwaffen im Herbst ihre Rückkehr feiert. Wir gehen davon aus, dass damit endlich auch die lange vernachlässigten Revolver aufpoliert werden: Destiny 2: Warum Rückkehr der Falkenmond Hoffnung für eine ganze Waffengattung macht

Was denkt ihr, dürfen sich die Space-Cowboys in Beyond Light über verbesserte Handfeuerwaffen freuen? Weshalb haben die wuchtigen Revolver bei euch so einen Stein im Brett? Manche Spieler meinen sogar, dass man sich von den nostalgischen Erinnerungen verabschieden sollten und die 140er komplett gestrichen gehören in Destiny 2.