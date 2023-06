Der coolste Werbespots zu einem Videospiel hat mittlerweile 8 Millionen Views auf YouTube

Im Jahr 2017 erschien der vielleicht coolste Werbespot, der zu einem Spiel veröffentlicht wurde. Mittlerweile hat er knapp 8 Millionen Aufrufe.

Was ist das für ein Werbespot? Der im September 2017 veröffentlichte Werbespot bewirbt das Rollenspiel “Mittelerde: Schatten des Krieges”, das im Oktober desselben Jahres erschienen ist.

Bis heute sammelte das Video 7,96 Millionen Aufrufe auf YouTube und hat über 128.000 „Gefällt mir“-Angaben.

Der Werbespot zeigt die Verbindung des Spielers „Brian“ zu einem NPC namens Thrak. Das ist ein Ork, der sich Brian durch das Nemesis-System des Spiels angeschlossen hat und ihn im Kampf unterstützt.

Den Werbesport zu Mittelerde: Schatten des Krieges seht ihr hier:

Was ist das für ein Spiel?

Mittelerde: Schatten des Krieges ist ein von Monolith Productions entwickeltes Action-Rollenspiel, das am 10. Oktober 2017 für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Steam und dem Windows Store veröffentlicht wurde.

Schatten des Krieges ist der Nachfolger von „Mittelerde: Mordors Schatten“ und basiert wie schon der Vorgänger auf dem Universum von J.R.R. Tolkien und spielt in dem Land Mittelerde.

Die Handlung des Spiels ist zwischen den Ereignissen von Tolkiens „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ angesiedelt.

In Schatten des Krieges schlüpft in die Rolle von Talion, einem Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten und setzt euch der Macht Saurons entgegen.

Eines der Kernelemente des Spiels ist das sogenannte „Nemesis-System“, das bereits im Vorgänger eingeführt wurde und euch die Möglichkeit gibt, eure Feinde rekrutieren, um eine eigene Ork-Armee aufzubauen und sie im Kampf einzusetzen.

Was passiert in dem Werbespot? Brian rettet seinen Begleiter Thrak in einem Kampf mit den Worten „Nicht heute, Thrak“ (Not today, Thrak), was ihm dieser mit langjähriger Treue dankt. Der Werbespot zeigt, wie Thrak immer wieder im realen Leben von Brian auftaucht und ihn wiederholt das Leben rettet – stets mit dem Satz „Nicht heute, Brian.“

Das Besondere an dem Werbespot ist, dass das Video die Geschichte rückwärts erzählt. So sieht der Zuschauer zunächst, wie Brian als alter Mann in einem Krankenhausbett liegt und ein Arzt dessen lebenserhaltenden Geräte abschalten möchte. Dann tritt Thrak in Szene, packt den Arzt und schmeißt ihn aus dem Bild.

Anschließend sehen wir, wie Thrak Brian einige Jahre zuvor auffängt, als dieser vom Dach eines Hauses stürzt sowie ihn mit dem Heimlich-Griff rettet, als dieser bei einem Essen im Restaurant zu ersticken droht. Erst am Ende des Werbespots erfahren wir, dass Thrak sich für die eigene Rettung durch Brian revanchiert.

„Die beste Werbung, die ich je gesehen habe“

Wieso ist der Werbespot so cool? Der Werbespot zeigt mit dem Nemesis-System eines der grundlegenden Gameplay-Aspekte von Mittelerde: Schatten des Krieges und erzählt währenddessen die Geschichte von Brian und Thrak – ein Spagat, der dem Marketing-Team gelungen ist. Das loben auch verschiedene Spieler in den Kommentaren auf YouTube:

serendal9548: „Das ist die beste Werbung, die ich je gesehen habe. Die Essenz dieses Spiels ist, dass man Orks hassen soll, aber wenn dein Leibwächter dich zwei, drei oder mehr Mal rettet, willst du ihn und seine Loyalität einfach nur bewahren. Auch wenn es nur eine Masse von Pixeln in einem Spiel ist, du willst ihn einfach nur an deiner Seite haben.“

connorclemmons8698: „Was mir am besten gefällt, ist, dass wir mit jedem Clip in der Zeit zurückgehen und sehen können, wie verwirrt Brian im Vergleich zu dem Moment im Krankenhaus aussieht.“

BlueShellshock: „Schatten des Krieges hat das, was sie vorhatten, wirklich gut umgesetzt. Ich hatte viele Thrak-ähnliche Momente in meinem Durchgang.“

malickgerlach1494: „Ich liebe die Liebe zum Detail, wenn sie zwischen den Zeiten hin- und herspringen. Die Tatsache, dass der Ork zusammen mit dem Menschen altert und sich sogar sein gottverdammter Bart verändert, ist etwas, für das ich der Person, die das [den Werbespot] gemacht hat, ein großes Kompliment mache.“

Aber nicht nur der Werbespot zu Mittelerde: Schatten des Krieges schafft es, ein Spiel gut zu präsentieren. Riot Games und League of Legends bringen Jahr für Jahr Videos heraus, die Fans begeistern und Millionen Views sammeln.

