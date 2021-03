Diese Woche sprechen wir im MeinMMO-Podcast über das große Update in New World, das das Spiel stark verändert und erklären euch, wie unser großer PS5-Ticker funktioniert. Schaltet ein und holt die wichtigsten News der Woche nach.

Darum geht’s diese Woche: Und wieder ist eine Woche im Gaming an uns vorbeigesaust. Die News waren dieses Mal bunt gemischt. Es gab spannende Neuigkeiten zu MMOs und MMORPGs wie New World oder The Ragnarök, Nachrichten über Shooter und auch neue Kontingente an PS5-Konsolen.

Wenn ihr also diese Woche nicht ganz auf dem aktuellsten Stand der Dinge seid, dann hört in unseren Podcast rein und wir fixen das sehr schnell. Alle Themen der neuen Folge sind:

Wir werden die News aber nicht nur direkt wiedergeben, sondern auch unsere Meinungen und Eindrücke aus der Expertensicht vermitteln. Und ihr könnt gerne mit uns darüber diskutieren. Schreibt eure eigenen Gedanken zu den Themen in die Kommentare und wir werden darauf eingehen.

Wer spricht da? Diese Woche begleiten euch durch den Podcast:

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. Erst kürzlich haben wir ausführlich über das neue Addon von ESO gesprochen.

Anregungen oder Kritik?

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts teilhaben. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei. Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an eurem Gedanken teilhaben lassen.