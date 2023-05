Steam: CS:GO-Spieler erreicht nach 8 Jahren solo einen hohen Rang – Gibt 10 Tipps, wie er das geschafft hat

Begriffserklärung Refrag & Entry: Erzielt euer Team einen Kill, wird das in kompetitiven Shootern häufig als „Frag“ bezeichnet. Der erste Kill einer Runde ist der sogenannte Entry-Frag. In einigen E-Sport-Titeln haben Teams ausgewählte Spieler, die für den „Entry“, also für die Spieleröffnung verantwortlich sind. Spieler, die gezielt den ersten Kill der Runde erzielen sollen, werden häufig als „Entry-Fragger“ bezeichnet. Jeder Kill, der auf einen anderen Kill folgt, ist ein “Refrag” und dementsprechend die Reaktion auf einen Frag. In der Praxis ist das beispielsweise der Fall, wenn ein Gegner einen Spieler aus eurem Team erschießt und anschließend von einem Spieler aus eurem Team erschossen wird.

Was für Tipps hat der Spieler? Die Tipps des Spielers sind teilweise sehr allgemein, können aber dennoch einen Unterschied machen. Sie legen den Fokus darauf, das Spielverständnis und das allgemeine Spielverhalten in CS:GO zu verbessern.

In den Kommentaren des Posts fragt ein Nutzer, ob SunsetRaindrop Tipps hat. Der Spieler nannte anschließend 10 Tipps, die seiner Meinung nach jeder in sein Gameplay implementieren kann.

