Teams beschäftigen gebannte Cheater-Coaches in CS:GO weiter: „Ein Witz!“

YNk sagt: „Es ist unmöglich, dass Spieler nicht wussten, was da abging“, wenn es in so vielen Partien passiert ist.

YNk spricht zudem ein heikles Thema an: Denn bislang wurden nur Coaches bestraft, nicht aber Teams. Denn bei denen kann die Ethik-Kommission nicht nachprüfen, ob sie am Cheaten beteiligt waren, heißt es von offizieller Seite.

Er fragt: Was für ein Beispiel will man sonst setzen?

Der Coach Twista von Ence wechselt ebenfalls für 15,75 Monate in eine Analysten-Rolle. Auch der wurde des Cheatens überführt (via dotesport ).

Von Heroic heißt es jetzt: HUNDEN werde weiter in der Organisation bleiben, weiter als Coach und Analyst arbeiten (via twitter ).

Das dänische Team Heroic beschäftigt seinen gebannten Coach Nicolai „HUNDEN“ Petersen weiter. Der 29-jährige Coach hatte den Bug in 21 Runden genutzt und war einer der Coaches, der in der ersten Bannwelle aufflog. Der ist erst für 12 Monate gesperrt worden – das wurde auf 8 Monate reduziert.

Dafür wurden die Coaches gesperrt: Wir haben vor einer Woche auf MeinMMO darüber berichtet, dass eine Ethik-Kommission 37 Coaches von Profi-Teams in CS:GO gesperrt hat. Die hatte man mit Videomaterial überführt, einen Exploit ausgenutzt zu haben, um so ihrem Team Vorteile zu verschaffen.

