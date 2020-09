In CS:GO werden 37 Coaches für Cheaten gesperrt – Man spricht schon von „The Purge“

CS:GO ist ein Shooter, der traditionell mit Cheaten in Verbindung gebracht wird. Das ist seit Urzeiten so und auch 2020 nicht anders. Es ist für alle E-Sportler und Zuschauer wichtig, dass sich CS:GO sicher und fair anfühlt. Wer cheatet, wird immer im Hinterkopf haben, ob das nicht doch irgendwann auffliegt.

In jedem Fall eine drastische Entwicklung, welche die Integrität von 3 Jahren E-Sport in Frage stellt.

In einem Statement sagt die Kommission: Man weiß, wie hart die Enthüllungen für viele in der Community von CS:GO seien aber man glaubt es sei langfristig das Beste für das Spiel und für den E-Sport, wenn man sich den Problemen aufrichtig stellt.

So ist es nun: Die „Esports Integrity Comission“ hat jetzt ihre Untersuchung vorgestellt. Man muss 15 Terabyte an Material sichten, man hat knapp 100.000 Demos von ESEA und HLTV bekommen. Mit der Sichtung ist man erst zu 20% durch.

Dieser „Spectator“-Bug ist seit mindestens 2017 irgendwie in CS:GO und kursierte in der Szene. Angeblich seien wohl immer wieder Coaches durch Zufall auf diesen Bug gestoßen. Einige Coaches haben den Exploit brav an die Turnier-Veranstalter gemeldet. Andere haben ihn aber offenbar ausgenutzt.

Dadurch kann man genau sehen, wie der Gegner spielt, und diese Informationen an sein Team in CS:GO weitergeben. Die Kamera lässt sich dabei frei bewegen.

Wie haben die gecheatet? Der E-Sport-Schiedsrichter Michal Slowisnki erklärt den Exploit. Im Wesentlichen kann man auf einer Map an einem bestimmten Spot so „buggen“, dass man sich wie im Zuschauermodus frei über die Karte bewegen kann.

