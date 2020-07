Eigentlich ist Call of Duty: Warzone kostenlos. Allerdings müsst ihr für zwei der Waffen, mit denen die aktuell stärksten Builds möglich sind, knifflige Challenges bestehen. Und das geht kaum, ohne dafür zu bezahlen.

Um welche Waffen geht es? Das Sturmgewehr Grau 5.56 und das LMG Bruen MK9 gehören aktuell zu den Top-Waffen in Call of Duty: Warzone. Die Loadouts einiger der stärksten Spieler bauen auf sie.

Die Grau ist bereits seit Season 2 im Spiel und war damals bereits durch den Battle Pass erspielbar. Die Bruen kam kurz darauf, mit Season 3.

Das macht sie so stark: Die Grau ist beliebt für ihre hohe Reichweite und ihre hohe Genauigkeit. Sie ist etwas langsamer als die meisten Sturmgewehre, dafür trifft sie selbst auf große Distanzen besser und ist stark anpassbar.

Kimme und Korn („Iron Sights“) gelten bei ihrem Archangel-Lauf als so stark, dass auf einen Visier-Aufsatz verzichtet werden kann. Mit dem Mid-Season-Update von Season 4 erhielt die Grau einen Nerf.

Die Bruen dagegen ist zwar ein LMG, kann mit den richtigen Aufsätzen aber die Eigenschaften eines Sturmgewehrs annehmen. Damit wird sie mobiler und leichter in der Handhabung, behält aber die Durchschlagskraft eines Maschinengewehrs bei. Selbst Profis halten sie für eine der besten Waffen.

Das Bruen MK9 zählt als eine der stärksten Waffen in Warzone.

Die beiden Waffen werden von vielen Experten und Profis gespielt und empfohlen. Sie sind leicht in der Handhabung und stärker als die meisten Konkurrenten – trotz eines Nerfs bei der Grau. Sowohl die Grau als auch die Bruen sind etwa an der Spitze der Tier-List von Profi-Spieler Vikkstar.

Grau und Bruen hinter einer Paywall?

So schaltet ihr sie frei: Der Clou an den Knarren ist, dass ihr sie nicht einfach über das Leveln bekommt. Für beide Waffen müsst ihr eine Challenge abschließen:

Die Grau erfordert 5 Abschüsse in einer Minute (25-mal)

Die Bruen erfordert 3 Abschüsse „in der Nähe einer Rauchgranate“ (15-mal)

CoD MW & Warzone: Alle 12 Waffen freischalten, die ihr nicht übers Level bekommt

Beides erfordert ein wenig Zeit und Können. Die Herausforderung für die Bruen wurde dabei sogar bereits etwas angepasst, sodass es nun zählt, wenn entweder ihr oder der Gegner in der Nähe einer Rauchgranate steht.

Darum ist das so schwer: Beide Situationen kommen in Warzone praktisch nie vor. Dass ihr jemals innerhalb einer Minute auf fünf Gegner trefft und sie dann auch noch alle tötet, ist im Battle Royale höchst unwahrscheinlich.

Ihr müsstet schon zu den absoluten Top-Spielern gehören, um euch die Grau so freizuspielen – und das, ohne dabei eben diese Top-Waffen einsetzen zu können.

Und selbst dann müssten mindestens zwei gegnerische Teams (im Quad-Modus) an der gleichen Stelle sein und ihr müsstet sie vollständig oder teilweise auslöschen, ohne dabei selbst zu sterben. Und das innerhalb von einer Minute in einem Modus, in dem jeder durch Rüstung mehr Lebenspunkte hat.

Die Bruen dagegen ist noch unwahrscheinlicher. Ihr müsstet selbst Rauchgranaten mitnehmen, da kaum jemand mit ihnen spielt und euch dann entweder selbst durch den Rauch teilweise behindern, oder Gegner dazu bringen, in ihrer Nähe zu stehen. Blend- und Betäubungsgranaten oder der starke Herzschlagsensor sind schlicht besser.

Wo ist nun die Paywall? Selbst, wenn ihr es theoretisch schaffen würdet, wäre der Zeitaufwand dazu enorm. Kauft ihr dagegen allerdings Modern Warfare direkt, könnt ihr euch dort in die Multiplayer-Modi stürzen.

In diesen habt ihr die Möglichkeit, einfach ein Loadout mit etwa Rauchgranaten zu erstellen und in den Runden gezielt auf die Challenges zu spielen. Besonders Deathmatch-Runden eignen sich dafür hervorragend, weil hier ohnehin nur auf Kills gespielt wird.

Auf Shipment ist immer viel Action – Hier könnt ihr die Waffen besonders schnell freispielen.

Dazu sind die Maps kleiner, ihr trefft häufiger auf Gegner und es gibt sogar Karten, die explizit viel Action fördern. Ein paar Runden auf den kleinen Maps Shipment, Rust oder Shoot House reichen bereits aus, um euch die starken Waffen zu bescheren.

Auch, wenn es sich bei der Grau und der Bruen um zwei der stärksten Waffen handelt, müsst ihr sie nicht zwangsläufig besitzen, um in Warzone zu gewinnen. Wenn ihr kein Geld ausgeben (oder wirklich viel Zeit investieren) wollt, findet ihr hier 3 starke Setups, um die Grau 5.56 zu ersetzen.