CoD Warzone: Trick hilft euch beim besseren Zielen – Aber nur auf einer Plattform

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare.

Der Trick ist dabei nicht neu und gilt für alle Shooter, die neben einem FoV-Regler auch die Option bieten, das Zielvorrichtungs-Sichtfeld anzupassen. Der YouTuber „Webzy“ zeigte schon Ende August in einem seiner Videos einen Vergleich der Optionen in Warzone und schwört auf den kleinen Trick als große Hilfe beim Zielen. In seinem englischen Video seht ihr auch die beiden Sichtfeld-Einstellungen nebeneinander:

Die Einstellung ist eine rein optische Änderung. Und obwohl es nur ein optischer Trick ist, kommt es dem Streamer Swagg so vor, als hätte sein Sturmgewehr CR-56 AMAX in der Warzone kaum noch Rückstoß.

Ein Profi-Spieler der Warzone, „Swagg“, zeigte in einem seiner englischen Videos nun, wie ihr euer FoV so einstellen könnt, dass es euch sogar beim Zielen helfen kann. Das Video binden wir hier für euch ein:

Soldaten mit einem Computer können zum Beispiel ihre „Field of View“-Optionen (FoV) anpassen und sich so ein größeres Sichtfeld verschaffen. Das verzerrt zwar etwas die Sicht, besonders beim Sprint. Doch generell zählt das als Vorteil für PC-Spieler.

Durch passende Settings könnt ihr euch in der Call of Duty: Warzone gewisse Vorteile gegenüber Spieler sichern, die mit den Standard-Optionen ins Battle Royale gehen. Dazu gehören:

Die „Field of View“-Einstellungen bringen Spielern der Call of Duty: Warzone auf dem PC ein größeres Sichtfeld und damit einen Vorteil gegenüber den Konsolen-Soldaten. Nun zeigte ein Profi-Warzoner, dass man mit einer kleinen Einstellung noch mehr herausholen kann.

