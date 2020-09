CoD MW, Warzone: Mini Royale, Doppel-XP, Shipment – Season 5 endet mit einem Knall

Die 5. Season von Call of Duty: Modern Warfare & Warzone neigt sich dem Ende zu, möchte aber in Erinnerung bleiben. Dazu fährt sie die großen Geschütze auf und liefert euch Modi mit viel Action und passend dazu Doppel-XP.

Was ist da los? Nicht mehr lang und dann startet möglicherweise schon die letzte Season für Modern Warfare. Mit Season 6, die nächste Woche an den Start geht, könnte CoD MW seinen Ausstand feiern und übergibt den Staffel-Stab an das neue Black Ops Cold War. Warzone geht gleich mit und bekommt womöglich erst mit der ersten Season von Cold War wieder einen neuen Battle Pass. Hier gibt’s mehr Infos darüber, wie Cold War & Warzone zusammenpassen.

Doch bevor es so weit ist, setzt Modern Warfare alles daran, um euch bei Laune zu halten. Dafür zieht die Season 5 in der letzten Woche noch mal an und bringt Modi, die eine Menge Action versprechen – darunter Mini Royale für Warzone und geteilte Shipment-/Shoot House-Playlisten. Der Activision-Blogpost mit dem Weekly-Update verrät folgende Modi für diese Woche:

Modern Warfare

Shipment 24/7

Shoot House 24/7

3vs3 Sniper-Gunfight

Objective Moshpit

Warzone

Mini Royale Trio

Battle Royale – Solo / Duo / Trio / Quads

Beutegeld Vierer

Der Blogpost verrät meist nicht alle Modi der Woche. Meistens bleiben welche der letzten Woche drin oder es kommen noch andere hinzu. Sobald die frische Playlist online ist, tragen wir hier die Modi nach.

Playlist-Update vor Season 6 am 22.09. liefert Action & XP

Wann kommen die Modi? Die normale Zeit für die „Modern Warfare“-Modi ist Dienstagabend um 19:00 Uhr (22. September). Doch es kommt öfter vor, dass sich das Update ein paar Minuten oder Stunden verspätet. Wenn es bis 21 Uhr keine neue Playlist gibt, startet sie vielleicht sogar erst morgen früh um 8:00 Uhr (23. September)

Auf den Warzone-Modus müsst ihr schon von vornherein länger warten. Mini Royale kommt wohl erst am Donnerstagabend (24. September, 19 Uhr) oder Freitagabend (25. September, 19 Uhr). Die genaue Zeit kann sich aber auch hier noch ändern.

Wann gibt’s Doppel-XP? Diese Zeiten stehen schon fest. Ihr könnt das komplette Wochenende nutzen, um eure letzten Stufen im Battle Pass abzuschließen oder eine nervige Waffe fertig zu leveln – es gibt doppelte EP auf alles (Waffen, Level, Battle Pass):

Triple Tier Doppel-XP

Start am Freitag um 19:00 Uhr

Ende am Montag um 19:00 Uhr

Wann beginnt Season 6? Wenn es abläuft wie bei den letzten Season-Starts, beginnt Season 6 entweder am 29. oder 30. September. Hier gibt’s alles Infos zur vielleicht letzten „CoD MW“-Season.

Was können die Modi diese Woche? Schon seit ein paar Wochen läuft der Shiptember und brachte euch die beliebte „Shoot oder Ship, egal“-Playlist für einen ganzen Monat. Für’s Finale teilt sich der Modus für eine Woche und bringt euch die Shipment- und Shoot House-Playlist einzeln als 24/7. Für so einige Spieler sind das die besten Playlisten, die das Spiel zu bieten hat.

Die anderen beiden angekündigten Modi für CoD MW sind eher was für Feinschmecker. Zum einen könnt ihr Sniper-Kämpfe auf den kleinen Feuergefecht-Maps austragen. Als 3er-Team habt ihr die Möglichkeit, eure Quick-Scope-Fähigkeiten auf ein neues Level zu heben im 3vs3-Sniper-Gunfight. Das Objective-Moshpit liefert euch die beiden Modi Deathmatch-Domination (Mischung aus Herrschaft / TDM) und Dropzone (nehmt Zonen ein für Killstreaks) auf wechselnden großen 6vs6-Maps.

Für die Warzone kommt das Mini Royale zurück. Das rasante Battle Royale streicht die Hälfte der Map, Spieler und Match-Zeit und liefert euch die ersten und die letzten 5 Minuten eines üblichen Battle Royales. Macht euch bereit auf ständige Feindkontakte und ein schnelles Ende des Matches – denn nach knapp 13 Minuten steht der Sieger bereits fest. Wer auf Shipment in CoD MW steht, wird auch diesen Modus lieben.

Beim Mini Royale ist die Map schon beim Start klein und verspricht ebenfalls viel Action.

Cold War Alpha macht von sich reden

Was war die Woche bei CoD los? Am Wochenende lief die erste öffentliche Test-Phase des neuen CoD: Cold War und PlayStation-Spieler durften schonmal reinschnuppern. Hier könnt ihr euch selbst ein Bild der Eindrücke machen:

Das neue CoD geht am 13. November in den Handel und vorher starten noch 2 Beta-Phasen, an denen auch Spielern auf anderen Plattformen teilnehmen können. Hier gibt’s alle Infos zur Beta-Teilnahme. Bis dahin lässt CoD MW allerdings den Fuß auf dem Gas und denkt gar nicht daran, schon jetzt für den neuen Teil Platz auf der Überholspur zu machen.