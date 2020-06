Ein Spieler hat in Call of Duty: Modern Warfare bewiesen, dass man dort auch Kinderspiele spielen kann. So veranstaltete er mit gleich 3 Gegnern ein Katz-und-Maus-Spiel.

Das ist die Situation: Der reddit-User TheExecutionGuy ist auf der Map Shoot House unterwegs und zeigt gleich 3 Vollstrecker-Kills, die er besonders lustig erreicht.

Das Ganze erinnert ein wenig an das Katz-und-Maus-Spiel, denn er rennt im Kreis, um seine Gegner zu erwischen.

Fans feiern 3 epische Nahkampf-Kills

Das ist der Clip: Das Video hat bereits über 32.000 Upvotes und haufenweise Kommentare, die über diese Situation lachen:

Im Clip rennt er erst einem Spieler hinterher und erledigt ihn dann hinter einem Container. Danach wird er angeschossen und rennt um den Container herum und kann den zweiten Soldaten ebenfalls mit einer Exekution legen.

Besonders lustig wird es dann, wenn er das Gleiche nochmal bei einem weiteren Spieler macht. Er kriegt wieder ein bisschen Schaden, läuft erneut um den Container herum und erledigt seinen Gegner von hinten – Wieder per Vollstrecker.

So kommt der Clip an: Das Video sorgt für viele Lacher, doch die Zuschauer staunen auch über die Animation beim Nahkampf.

Billy_cheeseball schreibt: „Definitiv ein unterbewertetes Feature in dem Spiel“ und spricht damit die Animation beim Nahkampf an. Immerhin haben alle Operator im Spiel einzigartige Animationen, die sie im Nahkampf einsetzen und die allesamt ziemlich cool aussehen.

Andere Spieler staunen über die planlosen Gegner, die den Spieler nicht gehört haben, sodass er problemlos dicht genug für den Vollstrecker kam.

Hier gibt es weitere Clips: Nahkampf-Kills sorgen immer wieder für Begeisterung in der Community. Zum Start von Modern Warfare zerlegte der Streamer Shroud gleich 7 Gegner per Nahkampf. Er selbst konnte es danach gar nicht so recht fassen.

Zuletzt sorgte ein Clip für Aufsehen, der die Auslöschung eines ganzen Camper-Nestes zeigt. Dort konnte der Spieler ganz in Ruhe gleich 3 Gegner per Nahkampf ausschalten, ohne das er gesehen wurde. Zehntausende feierten den Clip. Der Clip zeigte dabei nur wieder, dass Camper oftmals total ahnungslos in ihrem Versteck sitzen und auf einfache Kills warten.