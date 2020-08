Playlist-Update für CoD MW bringt beliebte Warzone-Action in den Multiplayer

Dienstag ist Update-Tag! Voraussichtlich heute Abend wechseln bei Call of Duty: Modern Warfare & dem Battle Royale Warzone die Playlisten und bringen frische Spiel-Modi. Dabei setzt CoD diese Woche auf Action in eher kleineren Formaten.

Was kommt diese Woche bei CoD? Um für seine Spieler frisch zu bleiben, bringt CoD nicht nur im steifen 2-Monats-Rythmus regelmäßig neuen Content, sondern schiebt wöchentlich rotierende Modi in die Playlisten der beiden Ego-Shooter Modern Warfare & Warzone.

Dabei kommen sogar immer mal neue Spielmodi dazu, aber auch Klassiker aus älteren CoDs oder beliebte 24/7-Listen, auf denen überarbeitete Soldaten ihrem Hirn eine kleine Pause genehmigen.

Über einen Blogpost auf der Activision-Website verraten uns die CoD-Macher nun bereits vorher, welche Modi ihr in dieser Woche erwarten könnt. Hier die voraussichtliche Auswahl lautet wie folgt:

Modern Warfare

Faceoff

Mid-Range Mayhem

Cyber Attack Pro

Warzone

Mini Royale

Battle Royale – Solo / Duo / Trios / Quads

Blutgeld Trio

Gulag-Waffen: Sturmgewehre & SMGs

Beachtet dabei: Der Blogpost nennt meist nicht alle Modi, die nach dem Playlist-Update in der Rotation landen. Sobald die komplette Liste online ist, aktualisieren wir diesen Artikel entsprechend.

Call of Duty: Playlist Update heute, am 18.08.

Wann kommt das Update? Den konkreten Tremin nennt der Blogpost nicht. Für gewöhnlich startet die neue Playlist in unserer Zeitzone frühstens am Dienstag gegen 19:00 Uhr. Allerdings kann es auch später werden und die neuen Modi landen erst gegen 21:00 Uhr im Spiel. Selten, aber doch oft genug, ist es auch schon passiert, dass das Update erst am Mittwoch-Morgen gegen 8:00 Uhr die Server erreicht.

Was können die MW-Modi diese Woche? Die Verantwortlichen des traditionellen Multiplayer haben sich wohl beim beliebten „Mini Royale“ aus Warzone ein wenig inspirieren lassen und bringen einen kleinen Modus, der euch 6vs6-Spielregeln in den kleineren 3vs3-Schlachten spielen lässt. In „Faceoff“ seid ihr als 3er-Team auf den Feuergefecht-Maps unterwegs, spielt aber die normalen Modi, wie „Stellung“ oder „Geliefert“. Einige Modi dürften dabei für richtig Action sorgen und Shipment-ähnliche Zustände erzeugen, so wie das Mini Royale in der Warzone.

Im „Mid-Range Mayhem“ spielt ihr nur die neuen Maps der letzten Monate im Moshpit mit wechselnden Modi – keine Flashbacks, keine Reworks, nur die neusten Karten:

Oil Rig

Suldal Harbor

Chesshire Park

Hovec Sawmill

Khandor Hideout

Als drittes Schmankerl gibts „Cyber Attack Pro“. Wie beim normalen „Cyber Angriff“ müssen beide Teams versuchen, das Ziel mit ihren Bomben in die Luft zu jagen. Doch bei der Pro-Variante bleibt ihr nach einem Tod nicht liegen und müsst womöglich auf eine Wiederbelebung durch einen Kumpel warten, sondern Respawns sind aktiviert und ihr könnt fast sofort den nächsten Angriff starten.

Im Cyber Angriff Pro müsst ihr eure Bombe platzieren, dabei aber nicht so vorsichtig sein, wie bei der normalen Version.

Was können die Warzone-Modi diese Woche? Hier gab es wieder nur kleine Änderungen. So wird der Modus „Rückkauf Solo“ (früher Stimulus) durch den normalen BR-Einzel ausgetauscht.

Das irre „Mini Royale“ bleibt noch eine weitere Woche in der Rotation. Hier startet ihr mit weniger Spielern in die Warzone, aber auch die Map ist beim Start kleiner und der Gaskreis ungeduldiger. Hier gibts mehr zu den Regeln des Chaos-BR.

Seit dem Start der Season 5 ändern sich wöchentlich die Gulag-Waffen. In den normalen BR-Modi findet ihr nach dem Update Maschinen-Pistolen und Sturmgewehre in dem offenbar schlecht gesicherten Respawn-Knast.

Viel los in der letzten Woche – Meta-Waffen-Nerf und CoD 2020 sorgen für Aufregung

Was war die Woche bei CoD los? Kurz vor dem Playlist-Update der letzten Woche brachte Call of Duty ein paar Waffen-Balancings und nerfte zwei der stärksten Waffen der Warzone. Die Bruen Mk9 und die FAL bekamen ein paar neue Werte und besonders das LMG Bruen hat Federn gelassen. Das Ding ist zwar nicht kaputt, aber auf größere Entfernungen deutlich schwächer als zuvor.

In der Warzone wurden zudem 3 OP-Items gefunden, die heimlich mit dem Stadion ins Spiel gekommen sind. Besonders der „Spezialisten-Bonus“ bringt dabei starke Vorteile und mehr Perks für euer Match, was euch zu einer Art Supersoldat macht.

Auch die Fehler im Spiel waren letzte Woche in aller Munde. Ein Glitch ließ manchmal eure Knarren in der Hand zu „Dämonen-Waffen“werden, die euch die Sicht versperrten. Nach dem Fix sind aber bereits 3 neue Grafik-Fehler aufgetaucht – hier haken die Entwickler hoffentlich schnell nach.

Abseits der aktuellen Titel läuft aktuell eine Jagd auf Infos nach dem neuen CoD 2020 – Cold War. Die CoD-Macher lassen Spieler fast schon wie Spione arbeiten und kryptische Hinweise entschlüsseln, die irgendwie einen Hinweis auf das nächste Rätsel geben. Das alles läuft auf der Karte des Battle Royale Warzone und hält den ein oder anderen Soldaten derzeit mächtig auf Trab.