Heute, am Abend des 18. August 2020, beklagen sich viele Spieler über Warteschlangen in Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone und fragen sich, ob die Server aktuell gewartet werden oder down sind. Mittlerweile sollte das Problem behoben sein.

Update – 19:05 Uhr: Laut Activision wurden die Server bereits wieder stabilisiert. Sollte es zu weiteren Problemen kommen, solle man sich an den Support wenden:

Was ist das Problem? Wer sich am Dienstag, den 18. August 2020 in CoD einloggen will, stößt auf Warteschlangen. Seit etwa 18:00 Uhr gibt es offenbar Probleme auf PS4, PC und Xbox One. Die Spieler berichten etwa auf Twitter und reddit, dass sie nicht in die Spiele kommen.

Das Problem scheint jedoch nicht alle Spieler zu betreffen. Bei unseren Tests auf PC und PS4 konnten wir uns ohne Probleme einloggen.

Laut Activision wurde das Problem bereits erkannt und die Entwickler arbeiten an einer Lösung. Auf Twitter heißt es, dass die Warteschlangen aktuell untersucht werden und Updates zur aktuellen Situation folgen sollen:

Wir halten euch hier auf dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten zum aktuellen Status gibt.

Bereits letzte Woche, am 11. August, hat es etwa zur gleichen Zeit ähnliche Probleme gegeben. Da wurde der erste Patch für Season 5 aufgespielt, in dem unter anderem die Bruen Mk9 generft wurde. Auch da haben sich Spieler über Warteschlangen beklagt und darüber, dass sie nicht spielen können.

Update heute am 18. August

Darauf warten die Spieler: Heute sollte eigentlich ein neues Update für Modern Warfare und Warzone kommen, das beliebte Warzone-Action in den Mutliplayer bringt. Allerdings scheint sich das Update durch die Probleme mit der Verbindung noch zu verzögern.

Außerdem sollte etwa zur gleichen Zeit, als die Probleme starteten, der fünfte Tag des „Pawn Takes Pawn“-Events anfangen, einer Reihe an Rätseln, die die Community aktuell beschäftigen. Auf Twitter fragt der Account vom CoD Tracker nun, ob es durch die Störung ebenfalls zu einer Verschiebung kommen könnte:

Da die Fehler nun behoben sind, sollte zumindest das Event seinen gewohnten Lauf finden. Für das neue Playlist-Update gibt es indes noch keine konkrete Start-Zeit. Wir rechnen damit, dass etwa gegen 20:00-20:30 Uhr mit dem Update gerchnet werden kann, um diese Zeit geht es in der Regel online.