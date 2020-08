In Call of Duty: Warzone geht das große Rätselraten um das kommende CoD 2020 weiter. Denn nachdem zuletzt die Webseite „Pawn takes Pawn“ mit einem alten Fernseher Koordinaten ausspuckte, wurde nun ein Schwung alter Dokumente mit einer Art Chiffre gefunden. Kommt also bald der finale Hinweis auf den Trailer zum Cold War CoD?

Was wurde gefunden? Nachdem der mysteriöse Fernseher auf der Webseite pawntakespawn.com/TV endlich etwas zeigte – es war eine alte Aufnahme von John F. Kennedy aus dem Kalten Krieg – folgten später Koordinaten.

Die wurden jüngst auf die Map Verdansk in Warzone übertragen und führten zu einem schäbigen Schuppen auf einem Bauernhof. Dort fanden mutige Spieler einen geheimen Raum, in dem mysteriöse alte Dokumente aus der Zeit um den kalten Krieg lagen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Doch was soll das sein?

Rätselraten um CoD Cold War 2020

Das zeigen die Dokumente: Die Dokumente sind allesamt mit „Venona“ gekennzeichnet. Das Venona-Projekt war ein Gemeinschaftsprojekt westlicher Geheimdienste, um Nachrichten der Sowjets abzufangen und zu entschlüsseln.

Auf den Dokumenten sind erst Auflistungen von Chemikalien zu finden und später folgen Raster mit Chiffren und Anordnungen von sogenannten Nixie-Röhren. Das sind alte Glimmröhren, die Zahlen von 0 bis 9 darstellen können und bei elektronischen Geräten in den 60ern und 70ern eingesetzt wurden, um Zahlenwerte darzustellen. Später wurden sie von Leuchtdioden und schließlich LEDs abgelöst.

Derzeit rätseln Fans fleißig herum, was es mit all den Infos aus den Dokumenten auf sich hat. Einige vermuten schon, dass man über die Raster Bunker findet und dort dann Zugangscodes für noch mehr mysteriöse Inhalte findet. Man erhofft sich neben Hinweisen auf das neue CoD 2020 auch spezielle Ingame-Belohnungen wie Skins.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Jedenfalls passt die Art, wie hier erneut Informationen präsentiert werden, gut zum vermuteten Thema des nächsten Call of Duty. Denn das soll im Kalten Krieg spielen.

Das ist bisher passiert: Offiziell hat Activision aber noch nichts zu dem neuen Spiel angekündigt. Es gab bisher nur eine aufwändige PR-Kampagne, bei der ausgewählte Influencer eine mysteriöse Kiste mit einem altmodischen Diaprojektor zugeschickt bekamen. Die Rätsel aus den Dias führen dann zu der Offenbarung der PawnTakesPawn-Seite und schließlich zu den Dokumenten in dem Schuppen in Warzone.

Nicht alle Fans finden das gut: Während so mancher CoD-Fan hier seine Leidenschaft für Rätselraten im Cold-War-Spionage-Stil entdeckt, haben andere Spieler keine Geduld für solchen Firlefanz. Vielmehr fordern einige Fans lautstark „Zeigt endlich den verdammten Trailer!“. Womöglich werden sie ja bald erhört und die neuesten Rätsel führen schließlich zur Offenbarung des Trailers und offiziellen Titels von CoD 2020. Laut den Entwicklern soll übrigens Warzone eine Konstante bleiben und weitere CoD-Ableger miteinander verbinden.