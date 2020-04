Wer bereits Call of Duty: Warzone als Free2Play-Fassung spielt, der kann sich dieses Wochenende kostenlos den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare ansehen. Dabei habt ihr als Warzone-Spieler sogar einige Vorteile.

Wann kann ich kostenlos spielen? Das kostenlose Wochenende beginnt heute, am 3. April, um 19:00 Uhr deutscher Zeit und endet am Montag, dem 6. April, um 19:00 Uhr.

Wie kann ich spielen? In der Warzone-Lobby findet ihr über das Wochenende die „Stocked Up, Locked Down“ 24/7-Playlist. Diese bietet die regulären Multiplayer-Modi von Modern Warfare auf zwei beliebten Maps in Dauerschleife.

Was brauche ich dazu? Um mitspielen zu können, benötigt ihr laut der Meldung von Activision die kostenlose Version des Battle-Royale-Modus Warzone. Diese könnt ihr euch einfach aus eurem entsprechenden Shop für die PlayStation 4, die Xbox One oder den PC über das Battle.net herunterladen:

Beachtet dabei, dass ihr auf der PS4 für die Altersverifizierung 25 Cent zahlen müsst.

Spielmodi und Maps von Modern Warfare

Welche Maps kann ich spielen? Die beiden Maps in der Playlist sind Atlas Superstore und Shoot House. Den Superstore dürftet ihr als Warzone-Spieler bereits kennen, er ist exakt so aufgebaut wie das entsprechende Gebiet in Verdansk. Für den Multiplayer ist es eine 10v10-Map.

Shoot House ist kleiner und seit seinem Release in Modern Warfare äußerst beliebt. Es ist eine klassische „3-Lane-Map“ für 6v6 Spieler mit engen Räumen, Gängen und Catwalks.

Shoot House

Diese Spielmodi gibt es: Wenn ihr Modern Warfare selbst oder generell noch keine Multiplayer-Shooter außer Battle Royale gespielt habt, seid ihr mit den Modi möglicherweise nicht vertraut. Hier eine kurze Übersicht über die Varianten, die das Free-Weekend bietet:

Team Deathmatch („TDM“): Kampf auf den Tod, das erste Team mit 70 Kills gewinnt.

Abschuss bestätigt („Kill Confirmed“): Wie TDM, aber ihr müsst Dogtags von getöteten Gegnern sammeln, um zu punkten.

Herrschaft („Domination“): Drei Flaggen auf der Karte, die es einzunehmen und zu halten gilt, um zu punkten.

Stellung („Hardpoint“): Es gibt nur einen Punkt zum Einnehmen, der 45 Sekunden lang bleibt.

Hauptquartier („HQ“): Ähnlich wie Hardpoint, aber nachdem der Punkt eingenommen wird, kann euer Team nicht mehr respawnen. Ihr haltet das HQ, bis die Gegner euch ausputzen oder die Zeit abläuft.

Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, haben wir in einem ausführlichen Guide alle Multiplayer-Modi von Modern Warfare für euch erklärt.

Vorteile für Warzone-Spieler

Wenn ihr bereits zuvor Warzone gespielt habt, habt ihr einen kleinen Vorteil im Multiplayer gegenüber ganz neuen Spielern. Durch Warzone habt ihr einige Waffen schon gelevelt und Aufsätze für den Waffenschmied freigeschaltet.

Einige Waffen wie die AUG werden erst mit Aufsätzen richtig stark.

Damit könnt ihr euch Loadouts für den Multiplayer basteln, ähnlich wie auch für Warzone. Hilfe dazu findet ihr in unseren Guides:

Sämtlicher Fortschritt, den ihr im Multiplayer macht, überträgt sich auf Warzone und umgekehrt. Damit könnt ihr nun ideal Waffen für beide Bereiche leveln und später in den Multiplayer einsteigen, wenn ihr euch Modern Warfare doch noch kaufen möchtet. Da ihr über das Wochenende die doppelten Erfahrungspunkte erhaltet, werdet ihr eure Waffen in dieser Zeit sogar noch effizienter leveln können.

Habt ihr etwa Probleme damit, die AUG als stärkste Waffe in Warzone zu nutzen, spielt sie eine Weile im Multiplayer. So schaltet ihr die besten Aufsätze der Waffe frei und könnt sie in der Warzone dann optimal nutzen.