Clint Eastwood weigerte sich, in einem Meisterwerk mitzuspielen, doch das erwies sich als Glücksfall

Clint Eastwood ist eine Ikone der Filmgeschichte, der mit Filmen wie Zwei glorreiche Halunken oder später auch Gran Torino gezeigt hat, dass er zu den besten Schauspielern gehört. Bei einem der besten Filme aller Zeiten wollte er aber nicht mitspielen, und das war die richtige Entscheidung.

Clint Eastwood ist einer der ersten großen Action-Helden des Kinos gewesen. Mit seinen Western wie Zwei glorreiche Halunken oder Für eine Handvoll Dollar war er ein großer Schauspieler der Filmgeschichte, der sogar noch 2021 mit Cry Macho in einem Film mitspielte. Wer auch 2024 noch Lust auf Western hat, der kann sich unsere Western-Liste anschauen.

Er hatte sogar die Möglichkeit, in einem der wichtigsten Filme aller Zeiten mitzuspielen. Francis Ford Coppola wollte den Schauspieler für Apocalypse Now gewinnen, doch dieser weigerte sich, was die richtige Entscheidung war.

Ich möchte nicht so lange wegbleiben.

Francis Ford Coppola hatte viele Probleme während der Dreharbeiten zu Apocalypse Now. Allein das Finden des Schauspielers von Captain Willard wurde zum Problem. Mehrere Schauspieler wurden dafür angefragt: Steve McQueen, Al Pacino, James Caan, Nick Nolte, Jack Nicholson, Robert De Niro oder auch Robert Redford. Alle lehnten ab. Auch Clint Eastwood wurde für die Rolle angefragt, die letztendlich von Martin Sheen gespielt wurde.

Darüber spricht er in einem Interview mit The Hollywood Reporter. Zwar kannte Eastwood das Adaptionsmaterial in Form des Buches Heart of Darkness , doch so richtig hat ihn das Projekt nicht überzeugt. Doch der größte Aspekt, der die Rolle für ihn uninteressant machte, war die Drehzeit. 16 Wochen hätte Eastwood auf den Philippinen drehen müssen.

Daraufhin rief Steve McQueen den Schauspieler an und fragte, warum er die Rolle nicht möchte. Eastwood antwortete ihm, dass er dachte, er würde die Rolle nehmen. Doch McQueen wollte die Rolle von Kurtz, die letztendlich Marlon Brando bekam, haben. Auch da spielte die Drehzeit eine Rolle:

Er sagt, na ja, ich bekomme das gleiche Geld, aber ich muss nur zwei Wochen arbeiten. Eastwood erzählt, warum McQueen die Rolle von Kurtz wollte (via The Hollywood Reporter)

Eine gute Entscheidung von Eastwood

Für seine Gesundheit war die Entscheidung, nicht an Apocalypse Now mitzuarbeiten, eine gute. Wie der Spiegel 2015 berichtete, waren die Dreharbeiten eine riesige Katastrophe. 1976 tobte ein Taifun auf den Philippinen, der die Dreharbeiten um 6 Wochen verzögerte. Martin Sheen erlitt einen Herzinfarkt und es gab Berichte über Tierschlachtungen, Drogenmissbrauch und eine Nahtoderfahrung von Coppola.

Neben Unmengen an Kosten dauerten die Dreharbeiten 34 Wochen. Heutzutage gilt der Film als Meisterwerk und wurde mit drei Golden Globes, einer Palme und zwei Oscars belohnt. Der Film gewann die Oscars für den besten Ton und die beste Kamera. Zusätzlich dazu erhielt der Film 6 Nominierungen. In vielen Filmproduktionen dauert die Wahl eines Hauptdarstellers. So auch in Stirb Langsam: Stallone, Eastwood und Schwarzenegger lehnten einen Film ab, der das Action-Kino für Jahrzehnte prägte