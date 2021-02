In China kaufen mehrere Personen 50 Gaming-Laptops, um damit Krypto-Währung zu sammeln. Doch warum spielt das erst 2021 eine Rolle?

Darum geht’s: Derzeit sammeln einige User Krypto-Währungen wie Bitcoin oder Ethereum. Dafür braucht es normalerweise eine schnelle Grafikkarte, die diese Berechnungen schafft. Das dürfte vielen Lesern bekannt sein, doch sogenanntes Mining mit Laptops zu betreiben ist eher ungewöhnlich. In China hatte man bereits überlegt, das Schürfen nach Bitcoin zu verbieten, um die Umwelt zu schützen.

Doch bis das Gesetz in Kraft tritt, nutzen mehrere Chinesen die steigenden Preise der Währungen. Denn dort nutzt man gleich mehrere Gaming-Laptops, um damit die wertvollen Krypto-Währungen zu schürfen. Das Schürfen von Krypto-Währungen spielt in China nachwievor eine wichtige Rolle (via PCGamer.com).

Wie sieht sowas aus? Auf Twitter wurden jetzt mehrere Bilder gepostet, wie eine sogenannte „Mining-Rig“ aus Gaming-Laptops aussehen kann:

Auf den Bildern sind insgesamt vier Mining-Systeme zu sehen:

Die Geräte stehen zum Teil provisorisch in einem Schrank leicht geöffnet.

Auf dem nächsten Bild werden die Geräte einfach übereinander gestapelt, damit sie arbeiten können.

Auf dem dritten Bild werden die Geräte in einem Metallständer aufgebaut, frische Luft soll durch die Lüfter-Konstruktion am Fenster kommen.

Ein weiterer User hat ein dutzend Geräte (vermutlich) im Keller aufgebaut und schürft so Krypto-Währung.

Titelbild: Das verwendete Bild ist dem verlinkten Twitter-Post entnommen.

Gaming-Laptops werden dank RTX 3000 plötzlich profitabel

Wie groß ist die Leistung von Notebooks? Wer Ethereum, Bitcoins oder andere Krypto-Währungen sammeln möchte, der benötigt eine Grafikkarte mit mindestens 4 GB Videospeicher (via Tomshardware.com). In vielen Gaming-Notebooks waren bisher deutlich kleinere Grafikkarten verbaut.

Die mobile Variante der RTX 3000 bietet mehr Leistung als die Vorgänger-Chips und liegen auf einem ähnlichen Niveau wie die Desktop-Grafikkarten (via ComputerBase.de).

Darum ist Mining derzeit spanennd: Krypto-Währungen gewinnen aktuell stark an Wert und viele beginnen sich dafür zu interessieren. Während sich Krypto-Mining in Deutschland wegen der hohen Strompreise nicht rentiert, sieht es in den USA oder in China anders aus.

Darum kaufen Chinesen diese Laptops: Durch die starke Leistung der mobilen RTX-3000-Grafikkarten und die hohen Kurse der Kryptowährungen, werden jetzt Gaming-Laptops mit RTX 3060 oder RTX 3070 für Miner interessant.

Die Geräte mit RTX 3000-Grafikkarte wurden am Anfang des Jahres auf der CES 2021 vorgestellt und bieten deutlich mehr Leistung als die Geräte des Vorjahres. Wenig überraschend, dass die Laptops nun auch für Miner interessant werden. Die besten Gaming-Notebooks haben wir euch hier ausführlich vorgestellt:

Denn diese waren bisher wegen ihrer Bauart und schlechteren Lüftung als bei Desktop-GPUS weniger profitabel. Doch das ändert sich dank der hohen Leistung und den wertvollen Krypto-Währungen.

Welch große Rolle aktuell Krypto-Währungen wieder spielen, zeigt auch ein anderes Beispiel: Hier hatte ein Autofahrer mehrere RTX 3080-Grafikkarten in seinem BMW verbaut. Sein E-Auto hat genügend Power, um damit problemlos gleich mehrere Grafikkarten gleichzeitig betreiben zu können. Er bekommt durch seine Konstruktion nur seine Heckklappe nicht mehr geschlossen.