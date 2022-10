Dem CEO des Studios tut es „sehr leid“, dass er das zweitschlechteste Spiel der PS5 schließen muss

Das Action-RPG Babylon’s Fall wird bereits ein Jahr nach dem Launch wieder eingestellt. Der CEO des Entwicklers Platinum Games entschuldigte sich bei den Fans in einem Interview für die Enttäuschung, beteuert aber, dass die Devs „viel gelernt haben“.

Was ist das für ein Spiel? Babylon’s Fall wurde von dem Studio Platinum Games entwickelt und feierte seinen Release am 28. Februar 2022. Der Entwickler ist vor allem für ihre Action-reiche Games wie Bayonetta und Nier: Automata bekannt und beliebt. Entsprechend ist auch Babylon’s Fall ein Action-RPG.

Sein Launch stand aber unter keinem guten Stern: Nachdem auf der E3 2021 bekannt gegeben wurde, dass das Spiel ein Live-Service-Game mit Microtransactions wird, hagelte es Kritik. Auch die nachfolgenden Beta-Tests konnten die Spieler nicht von Babylon’s Fall überzeugen.

Das Spiel startete auf Steam mit gerade mal 1.166 Spielern im All-Time-Peak und sank zwischenzeitlich auf einen einzigen aktiven Spieler runter. Auf Metacritic erhielt Babylon’s Fall die vernichtende Wertung von 46 Punkten von Kritikern. Bei PS5-Spielen wird es somit nur von den 34 Punkten von eFootball 2022 unterboten.

„Die Enttäuschung, die wir verursacht haben, tut uns sehr leid“

Das sagt der CEO: Im September wurde bekannt gegeben, dass Babylon’s Fall am 3. März 2023, knapp ein Jahr nach dem Launch, wieder offline genommen wird. In einem Interview mit videogamechronicle.com sprach der CEO von Platinum Games, Atsushi Inaba, zum ersten Mal seit der Ankündigung über den Shutdown:

[…] Die Enttäuschung, die wir bei unserer Fanbase verursacht haben, ist etwas, das uns extrem leid tut. […] Wir als Entwickler sind nicht sehr glücklich darüber, wenn wir unsere Schöpfungen den Spielern keine Freude oder Spaß bereiten. […]

Doch trotz des Fiaskos will der CEO den aktuellen Kurs der Firma beibehalten. Er will in Zukunft weitere Live-Service-Spiele produzieren, die aber aus den Fehlern von Babylon’s Fall lernen. An den Plänen habe sich „überhaupt nichts geändert.“

Es gibt vieles, das wir aus dieser Erfahrung gelernt haben, und es ändert überhaupt nichts an unseren Plänen für die Zukunft oder den Ausblick auf unser Vorhaben, Live-Service-Games zu entwickeln. Es ist definitiv etwas, das wir machen wollen und um das wir uns in Zukunft bemühen werden. […] Es gibt sozusagen zwei Säulen, die wir in unserem Entwicklerteam genauer anschauen können. Die erste ist der reine Spaß der Core-Spielmechaniken, die es in Live-Service-Spielen gibt. Die Zweite ist, den Live-Service auszuführen. Ich denke, dass diese zwei Säulen intern stark verbunden sein müssen. […]

Diese Reaktionen gibt es: In einem der größten Gaming-subreddits r/games wurde die Nachricht, dass Platinum weiterhin Live-Service-Spiele produzieren möchte, mit wenig Begeisterung empfangen. Der Entwickler ist bei den Fans vor allem für ihre bombastischen und Action-reichen Singleplayer-Titel bekannt und beliebt.

Die Skepsis über den Schritt Richtung Live-Service war bereits vor dem Release von Babylon’s Fall laut. Nach dem Flop fühlen sich die Spieler in ihrer Meinung nun bestätigt.

„Es ist verrückt, dass sie weitere Live-Service-Spiele planen. Ich weiß nicht, warum jemand ihnen nach dem hier vertrauen sollte.“ – paperDisgrace

„Sehr enttäuschend zu hören, dass sie weitere Ressourcen Richtung Live-Service-Projekte werfen wollen. […]“ – 197639495050

„Also ist es keine richtige Entschuldigung?“ – SmoothCriminalJM

Es gab einige Stimmen, die Bedauern über den Shutdown von Babylon’s Fall geäußert haben und auch Spaß an dem Spiel hatten. Auch wurden einzelne Vorschläge für interessante Live-Service-Konzepte für Platinum gemacht, wie etwa ein Mutliplayer-Vanquish-Spiel.

Die Mehrheit der Kommentatoren war allerdings enttäuscht, dass Platinum Games den aktuellen Kurs halten will.

Was ist eure Meinung dazu, dass Platinum mehr Live-Service-Spiele liefern will? Würdet ihr dem Entwickler nach Babylon’s Fall eine zweite Chance geben? Schreibt es uns in die Kommentare.