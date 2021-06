Koop-RPG offenbart nach 2 Jahren auf der E3, dass es Live-Service hat – Wird jetzt zerissen

Was steckt in der Closed Beta? Der Test soll vor allem die Technik des Spiels auf die Probe stellen, genannt werden vor allem Stresstests mit einer großen Anzahl von Spielern.

Unter dem Video von IGN schreibt beispielsweise gamerprince1999: “Der Trailer von 2019 sah aus wie ein rasantes Einzelspieler-Action-Spiel… Was zum Teufel ist damit passiert?” (via YouTube.com )

Was wird kritisiert? Unter dem Trailer auf dem Square-Enix-Kanal zeigen sich die meisten Spieler sehr unzufrieden mit den Neuigkeiten. Das Video kommt seit der Veröffentlichung am 13. Juni auf über 3500 Dislikes, bei rund 650 Likes. Insgesamt hat das Video zu diesem Zeitpunkt (14. Juni, 16:00) über 105.000 Aufrufe.

Was bedeutet Live-Service? Das bedeutet, dass ein Spiel auch nach Release regelmäßig mit Inhalten erweitert wird. In der Regel handelt es sich daher um Spiele, die nicht offline gespielt werden können und Modelle wie saisonale Pässe oder einen Battle Pass bieten. Zudem gibt es meistens auch Mikrotransaktionen in Form von Ingame-Shops, bei denen sich unterschiedliche Items mit Echtgeld kaufen lassen.

Was ist Babylon’s Fall? Es handelt sich um ein Multiplayer-Action-RPG und stammt von Entwickler PlatinumGames. Das Team ist für Action-Spiele wie Bayonetta und NieR:Automata bekannt. Spieler schlüpfen in die Rolle eines “Sentinel” und müssen gemeinsam mit anderen Spielern gefährliche Dungeons durchqueren und Feinde bekämpfen.

Auf der E3-Präsentation von Square Enix wurde ein neuer Gameplay-Trailer zu Babylon’s Fall gezeigt. Dabei gab es auch einige Überraschungen. Das neue Spiel von PlatinumGames wird nämlich ein Koop-Spiel und startet bald in die Closed Beta. MeinMMO verrät euch, was ihr dazu wissen müsst.

