Das Bundeskiminalamt verkauft gerade derart viele Bitcoins, dass Anleger Angst um ihre Kryptowährungen haben

Auch ein deutscher Programmierer besitzt seit vielen Jahren Kryptowährungen in Millionenhöhe. Aber er hat ein Problem: Er hat sein Passwort vergessen. Nun will ihm eine Hacker-Organisation helfen, doch angeblich hat der Besitzer des USB-Sticks keine große Lust: Ein Deutscher hat noch 2 Versuche, um an 222 Millionen Euro heranzukommen – Ein Experte will ihm helfen, doch er lehnt die Hilfe ab

Ein Disneyland-Mitarbeiter hat verraten, warum die Fahrgeschäfte so oft ausfallen: In 90 % der Fälle sind die Leute selbst schuld

Was macht das BKA mit dem Geld? Gegenüber BTC-ECHO erklärte das BKA lediglich, dass “die Erlöse sichergestellter Werte gemäß § 60 Strafvollstreckungsordnung dem jeweiligen Länderfiskus zufließen, in dem das zuständige Gericht seinen Sitz hat.” Das bedeutet, dass sich das Bundesland Sachsen über ein paar zusätzliche Millionen freuen dürfte.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to