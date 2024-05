Zwei Brüder brauchten nur 12 Sekunden, um 24 Millionen Euro in Kryptowährungen zu stehlen – Jetzt drohen bis zu 40 Jahre Gefängnis

Wie viel Geld man mit Kryptowährungen verdienen kann und welche Risiken es gibt, zeigt auch ein anderes Beispiel: Ein deutscher Ingenieur verlegte sein Passwort zu seiner Wallet, die immerhin über 200 Millionen Euro wert ist. Hilfe lehnt er ebenfalls ab: Ein Deutscher hat noch 2 Versuche, um an 222 Millionen Euro heranzukommen – Ein Experte will ihm helfen, doch er lehnt die Hilfe ab

Die Opfer konnten nichts dagegen tun, denn als sie den Fehler bemerkten, verlangten sie die Rückgabe der Gelder, was die Brüder, die bereits die Rechte an der Transaktion hatten, ablehnten und das Geld behielten.

Was haben die beiden gemacht? Nach Angaben des Gerichts gelang es den beiden Brüdern, die Ethereum-Blockchain zu manipulieren, um auf anstehende private Transaktionen zuzugreifen. Auf diese Weise konnten sie diese verändern und sich die Kryptowährungen ihrer Opfer verschaffen, was ihnen 24 Millionen Euro einbrachte.

Auf diese Weise gelang es ihnen, in weniger als einer halben Minute auf mehr als 20 Millionen Euro zuzugreifen. Jetzt stehen sie in den USA vor Gericht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to