Mann lässt sich Nase abschneiden, damit er wie ein Ork aus Herr der Ringe aussieht

Ein brasilianischer Tattoo-Künstler hat chirurgische Eingriffe an sich vornehmen lassen, um einem Ork aus Herr der Ringe zu ähneln: Mittlerweile hat er Hörner, eine gespaltene Zunge und sich die Nase chirurgisch entfernen lassen. Er sagt, die meisten Menschen würden ähnlich aussehen. Er wolle anders sein, um aus der Masse herauszustechen.

Trigger-Warnung: Es sind 2 Posts von Instagram in den Artikel eingebettet. Die Bilder könnten einige Leser verstören.

Wer ist der Mann, der wie ein Ork aussehen will? Der Mann heißt Fernando Franco de Oliveira. Er besitzt ein Tattoo-Studio im Süden von Brasilien.

In einem Interview sagt er: Er sei die Haupt-Attraktion seines Studios. Die Leute, die ihn auf der Straße sehen, würden Fotos mit ihm machen. Sie fänden ihn interessant (via ctvnews.ca).

“Die meisten Menschen sehen gleich aus. Ich wollte anders sein”

Warum macht er das? De Oliveira sagt:

„Jeder – also die meisten Menschen auf der Welt – sehen gleich aus. Sie sind alle dieselben. Und ich wollte anders sein. Ich wollte herausstechen.“

Was für Eingriffe hat er vornehmen lassen? Die Veränderungen an seinem Körper begannen bereits vor mehr als 15 Jahren.

2006 begann de Oliveira damit, sich seinen Körper von Kopf bis Fuß mit Tattoos zu verzieren: Drachen, Clowns, Hunde und andere Motive. Er war so stark tätowiert, dass er es 2014 als „meisttätowierte Person in Brasilien“ in ein Rekord-Buch schaffte.

Heute nennt er diese 8 Tattoo-Jahre die „schmerzvollste Erfahrung, die er je mitgemacht hat – mit Abstand“.

Rasch folgten andere Körper-Änderungen:

Er verlängerte seine Ohrläppchen

Injizierte sich Tinte in die Augen, damit sie schwarz werden

Fügte seinem Schädel Hörner zu

Ersetzte seine Zähne mit einem Vampir-Gebiss

teilte seine Zunge

Letztlich bedeckte er seine Tatoos, indem er seinen Körper blau färbte, und ließ seine Ohren so umformen, dass sie denen eines Orcs aus „Herr der Ringe“ ähneln.

Die Orks in Herr der Ringe sind eine Rasse humanoider Wesen, die als grausam, sadistisch und hasserfüllt beschrieben werden. Angeblich stammen sie von Elfen ab, die von einem dunklen Herrscher entführt, gefoltert und umgestaltet wurden. Viele spätere Fantasy-Welten und Videospiele nutzen “Herr der Ringe” und seine Völker als Inspiration: Heute gibt es Orcs/Orks in Spielen wie World of Warcraft oder The Elder Scrolls Online. Dort werden sie als ein kriegerisches, naturverbundenes und wildes Volk dargestellt.

Das war die schwerste Änderung: De Oliveira sagt, die gravierendste Veränderung an seinem Körper war die Entfernung seiner Nase. Die Nase habe er im März entfernen lassen und es habe Monate gedauert, bis die Wunde verheilte. Die Nase habe er sich entfernt, um besonders furchteinflößend auszusehen.

Die Nase bereitet ihm noch heute Schmerzen. Wenn er duscht, laufe eine Menge Wasser durch die Nase.

Viele, die ihn sehen, würden ihn für einen Satanisten halten, sagt er. Aber dem sei nicht so. Er trage Gott in seinem Herzen.

Ist er jetzt fertig? Nein, er plant seinen Kiefer chirurgisch zu verschmälern. Zudem will er sich Haut entfernen und noch mehr Hörner an seinem Schädel anbringen lassen.

Körpermodifikationen oder “BodyMod” sind ein umstrittenes Thema. Laut eines Berichts des Deutschlandfunks gibt es verschiedene Gründe für Menschen, solche Körpermodifikationen an sich vornehmen zu lassen:

Ästhetischer Mehrwert

Sexueller Mehrwert

Spirituelle Gründe

Bewusstsein für die eigenen Grenzen erfahren (oder verändern)

Schockeffekte

Mediziner weisen daraufhin, dass bei jeder Körpermodifikation die Gefahr ungewollter Auswirkungen auf den Körper besteht.

“Auffallen um jeden Preis” als Phänomen, gab’s in der menschlichen Geschichte schon immer. Mit Social Media nimmt das Phänomen weiter zu:

