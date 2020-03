Das Steam-Spiel „Bombergrounds: Battle Royale“ ist kostenlos und bringt Fans des Genres und Fans von Bomberman genau das, was sie lieben: Schnelle, kurzweilige Unterhaltung. Und jede Menge Bomben.

„Battle Royale“-Spiele gibt es gegenwärtig wie Sand am Meer. Doch manche Spiele stechen durch einen besonderen Kniff oder eine interessante Vereinfachung hervor. Genau so ein Spiel ist Bombergrounds: Battle Royale. Das Spiel bringt alles, was ein gutes Battle Royale braucht, vereinfacht aber viele Dinge auf die besten Aspekte dieses Genres: Schneller, kurzweiliger Spaß.

Was ist Bombergrounds: Battle Royale? Wer einen der alten „Bomberman“-Titel gespielt hat, der weiß schob grob, in welche Richtung Bombergrounds geht. Das Schlachfeld besteht aus einer großen Fläche, die in Blöcke eingeteilt ist. Einige Blöcke sind durch Felsen oder Wasser blockiert, sodass es unpässliches Terrain gibt.

Das Ziel ist es nun, mittels Bomben alle anderen Spieler zu erledigen, die sich ebenfalls auf dem Schlachtfeld tummeln.

Nach und nach wird das Spielfeld immer kleiner, denn die äußeren Reihen der Blöcke brechen weg. Am Ende sind spannende Kämpfe also unvermeidlich, denn auf einer 10×10-Fläche gibt es nur noch wenig Platz zu navigieren.

Wie funktionieren die Bomben? In Bombergrounds funktionieren die Bomben ähnlich wie in den Bomberman-Spielen. Sie werden gezündet und explodieren danach in einem festen Muster. Im Regelfall lösen sie eine kreuz-förmige Explosion aus, die jeweils 3 Blöcke in alle 4 Himmelsrichtungen beschädigt. Wird ein Spieler von einer Explosion getroffen, scheidet er sofort aus.

Allerdings gibt es im Steam-Spiel einige Modifikationen, die das Ganze spannend und rasant machen:

Die Spieler können ihre Bomben schleudern und sie so einige Blöcke von sich weg stoßen.

Bomben halten an, wenn sie gegen Mauern stoßen.

Wird eine Bombe von der Explosion einer anderen Bombe erfasst, dann explodiert sie ebenfalls sofort.

Die eigenen Bomben können ihren Erschaffer schädigen, wenn er von der Explosion getroffen wird.

Ihr habt unendlich Bomben, aber immer nur einen kleinen Vorrat, der über Zeit regeneriert.

Was macht Bombergrounds: Battle Royale so besonders? Zum einen fällt es leicht, dem Spiel eine Chance zu geben – denn es ist wie viele „Battle Royale“-Spiele Free2Play. Zum anderen sorgt Bombergrounds durch seine eher minimalistische Art dafür, dass das Game auch für Spieler geeignet ist, die sonst eher nichts mit Battle Royale zu tun haben. Immerhin wird hier nicht mit Waffen gefeuert, weshalb Zielen mit einer Waffe wegfällt. Auch das verzweifelte Suchen nach gutem Loot, wie es etwa bei Fortnite der Fall ist, entfällt.

Zuletzt sind die Partien durch das deutlich kleinere Schlachtfeld auch sehr schnell vorbei. Bei einer Niederlage muss man also nicht lange warten, was den Frust spürbar in Grenzen hält.

So spielt ihr Bombergrounds kostenlos auf Steam

So könnt ihr mitspielen: Wer das Spiel selbst ausprobieren will, kann sich Bombergrounds: Battle Royale hier auf Steam kostenlos herunterladen. Das Spiel ist allerdings noch im Early Access, es ist also mit kleineren Bugs zu rechnen.

Habt ihr schon in das Spiel reingeschaut? Was haltet ihr dieser eher ungewöhnlichen „Battle Royale“-Variante?