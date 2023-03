Steam schenkt euch eines der größten MMORPGs – Spieler warnt nach 1450 Stunden: „Wenn du ein Leben hast, spiel’s nicht“

Auf Steam ist derzeit eines der größten MMORPGs kostenlos erhältlich. Wer sich Black Desert bis zum 9. März sichert, darf es für immer behalten.

Was ist das für ein Angebot? Das Sandbox-MMORPG Black Desert ist derzeit kostenlos auf Steam erhältlich. Das Angebot gilt bis zum Donnerstag, dem 9. März um 19:00. Ihr könnt es euch sichern, indem ihr das Spiel auf der Steam-Seite zu eurer Bibliothek hinzufügt.

Was ist das für ein Spiel? Im Black Desert spielen klassische Quests und die Story eine eher untergeordnete Rolle. Dafür bietet euch das Spiel viele Freiheiten. So könnt ihr euch ein Netzwerk von Arbeitern aufbauen, um Geld zu scheffeln, oder mit einem selbstgebauten Schiff die Welt bereisen.

9 Dinge, die ihr im MMORPG Black Desert 2020 machen könnt

Black Desert erschien in Europa am 3. März 2016, erfreut sich aber immer noch großer Beliebtheit: Nur Lost Ark und MIR4 kommen unter den MMORPGs auf Steam auf höhere Spielerzahlen (via SteamDB). Mit 75 % fallen die Bewertungen auf Steam zudem größtenteils positiv aus.

Was spart man da? Außerhalb der Aktion ist BDO ein Buy2Play-Titel und kostet 10 €. Teurere Pakete schlagen mit 30 und 50 Euro zu buche. Über den Cash-Shop im Spiel können allerdings weitere Kosten entstehen.

Viele Freiheiten und viel Grind

Für wen eignet sich BDO? Wer auf eine schöne Grafik und spannende Gildenkämpfe mit einem dynamischen Kampfsystem steht sowie gerne seine Charaktere individuell gestaltet, kann viel Freude mit BDO haben.

Man sollte allerdings Spaß daran haben, zu erkunden und sich seine eigenen Abenteuer zu suchen, denn klare Aufgaben und Ziele gibt es kaum.

Es ist zudem ideal für Spieler, die gerne viel Zeit in Games stecken. Also so richtig viel Zeit. Da es kein maximales Level gibt, lädt es quasi endlos zum Grinden ein, für die höheren Level kann man aber einige Monate einplanen.

Einer der derzeit am besten bewertesten Reviews auf Steam warnt daher auch: “Wenn du ein Leben hast, spiel’s nicht.” Wer ohnehin kein Leben hätte, könne sich aber eines im Game aufbauen (via Steam). Zum Zeitpunkt des Reviews hatte der Account bereits über 1.450 Stunden registriert, mittlerweile sind es 1.876 (Stand: 4. März 2023).

Wen teure Ingame-Shops und ein Ausrüstungssystem, das auf RNG setzt, stören, der sollte sich eher nach etwas anderem umsehen.

Wenn ihr auf der Suche nach weiteren kostenlosen Spielen seid, lohnt sich ein Blick in unsere Liste der 15 besten kostenlosen MMOs und MMORPGs auf Steam. Bei den unterschiedlichen Genres und Settings ist für (fast) jeden was dabei:

Die 15 besten kostenlosen MMOs und MMORPGs auf Steam