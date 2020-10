In Magic: The Gathering und dem online Spiel Magic: The Gathering Arena startete die neue Erweiterung Zendikar Rising. Es ist der perfekte Zeitpunkt in 2020 mit Magic anzufangen. Maurice Weber von der GameStar erklärt euch, warum.

Warum ist das Timing genau richtig? Das Sammelkartenspiel Magic: The Gathering ist für seine hohe Komplexität bekannt und oft auch gefürchtet. Deswegen ist es für neue Spieler häufig einschüchternd, in 2020 in das Spiel frisch einzusteigen.

Doch mit dem Release der neuen Erweiterung Zendikar Rising ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sich endlich zu trauen und einen Blick auf das spannende Spiel zu werfen.

In seinem Video erklärt euch Maurice Weber von der GameStar, warum das der Fall ist:

Was erzählt Maurice noch? Zendikar gehört zu den beliebtesten Realms von Magic und verfügt über eine eigene ikonische Mechaniken. In dem Video erklärt Maurice unter anderem:

Wie die Mechaniken von Zendikar funktionieren

Wie man sie in einem Match zu seinem Vorteil nutzen kann

Welche Decks zum Start von Zendikar die besten sind

Wie man die neuen Karten erspielen kann, die mit Zendikar zu Magic dazukommen

Mit welchen Spiel-Modi sollte man in Zendikar loslegen

Es wird außerdem gezeigt, wie ihr die neuen Karten kennenlernen und ausprobieren könnt, ohne bereits schon dicke eigene Decks zu besitzen. Vielmehr gibt es Tipps und Trick dazu, wie man sich ein Deck bauen kann.

Schaut rein, im Video gibt es nützliche Infos sowohl für Anfänger, als auch für fortgeschrittenere Magic-Spieler, die Zendikar nicht kennen.

Wenn erst lieber die Grundregeln von Magic lernen wollt, dann haben wir auch hier einen hilfreichen Video-Guide für euch.