Beeilt euch! In Pokémon GO bleiben nur noch wenige Stunden, um eure Cryptos zu stärken

In Pokémon GO sind die letzten Stunden der Rocket-Übernahme angebrochen und damit die vorerst letzte Chance eure Crypto-Pokémon zu stärken. Wir von MeinMMO zeigen euch, warum ihr den Bonus vor Ablauf des Events unbedingt noch nutzen solltet.

Um welches Event geht es? Pokémon GO wurde am 14. November 2022 durch die Bösewichte von Team GO Rocket übernommen, weshalb diese in den letzten Tagen häufiger im Spiel zu finden sind. Heute nimmt die Rocket-Übernahme allerdings ihr Ende und nicht nur die Begegnungen mit den Rüpeln und Bossen werden dadurch wieder weniger, sondern auch die Event-Boni verschwinden.

Bevor das Event sein Ende findet, solltet ihr einen der Rocket-Boni aber auf jeden Fall noch nutzen, sofern ihr das bislang noch nicht getan habt: Frustration verlernen. Wir erklären euch, was es mit dem Bonus auf sich hat und warum ihr diese Gelegenheit nicht verpassen solltet.

Wie lange ist der Bonus noch aktiv? Die Rocket-Übernahme läuft noch bis heute, den 17. November 2022, um 20:00 Uhr Ortszeit. Bis dahin habt ihr die Möglichkeit, euren Pokémon Frustration zu verlernen.

Frustration verlernen – Wie es geht und warum es sich lohnt

Was ist Frustration? Bei Frustration handelt es sich um eine Lade-Attacke, die eure gefangenen Crypto-Pokémon automatisch erlernen. Im Gegensatz zu anderen Monstern, könnt ihr die Lade-Attacke bei Cryptos allerdings nicht einfach nach belieben ändern.

Niantic lässt diese Änderungen nämlich nur während bestimmen Events zu, weshalb sich diese Gelegenheit auf wenige Tage im Jahr beschränkt. Anlässlich der Rocket-Übernahme war es nun wieder soweit und ihr könnt eure Crypto-Pokémon von der lästigen Frustrations-Attacke befreien und einen neuen Angriff vergeben.

Wie funktioniert das? Damit euer Crypto-Pokémon Frustration verlernen kann, müsst ihr im Event-Zeitraum lediglich eine Lade-TM einsetzen. Wie ihr das von anderen Monstern sicher gewohnt seid, wird nun eine beliebige andere Attacke aus dem jeweiligen Pool des Pokémon vergeben. Es ist also Zufall, welche euer Monster erhält und bedarf daher unter Umständen mehrere Versuche.

Wollt ihr direkt eine bestimmte Attacke vergeben, könnt ihr alternativ aber auch auf eine Top-Lade-TM setzen. Bei dieser erhaltet ihr ein Auswahlfenster, bei dem ihr den neuen Angriff direkt wählen könnt.

So verlernt ihr Mewtu mit Top-Lade-TM die Attacke

Hier zeigen wir euch 2 Tipps, wir ihr beim Verlernen von Frustration ordentlich Zeit sparen könnt.

Warum sollte man Frustration verlernen?

Darum solltet ihr den Rocket-Bonus nutzen: Bei der Frustrations-Attacke handelt es sich um einen Angriff des Typen Normal. Insgesamt ist diese Attacke nicht sonderlich stark. Wollt ihr euer Crypto-Pokémon also im Kampf einsetzen, dann bietet es sich an, wenn ihr ihm auch ein starkes Moveset verpasst.

So gehört beispielsweise Mewtu, das legendäre Crypto-Pokémon von Giovanni, mit einem Moveset aus Konfusion und Psychostoß zu den besten Psycho-Angreifern in Pokémon GO. Es ist also sinnvoll, Crypto-Mewtu sowie einigen anderen starken Crypto-Pokémon durch das Verlernen von Frustration eine besseres Moveset zu verpassen.

Aus diesem Grund solltet ihr die Chance vor Ablauf der Rocket-Übernahme noch nutzen. Wann es nach dem Event das nächste Mal soweit sein wird, ist bislang nämlich noch nicht bekannt.

Welche Monster sich besonders lohnen, haben wir euch im nachfolgenden Beitrag zusammengefasst:

Pokémon GO: Frustration verlernen – 15 Monster, bei denen es sich lohnt

Kann man die Cryptos nicht einfach erlösen? Ja, grundsätzlich könnt ihr die Crypto-Pokémon auch erlösen und ihre Attacken wie bei jedem anderen Monster beliebig ändern. Davon raten wir euch jedoch ab, denn die Crypto-Form vieler Pokémon kann sich für euch richtig lohnen.

Im Gegensatz zu ihren normalen Varianten können Cryptos nämlich von einem 20-prozentigen Angriffsbonus profitieren. Das bedeutet, dass sie im Kampf etwas stärker sind als andere Monster. Das kann euch besonders im Raid behilflich sein. Allerdings sinkt auch ihre Verteidigung, weshalb sie im Kampf weniger aushalten.

Hier erklären wir euch, warum ihr eure Crypto-Pokémon lieber nicht erlösen solltet.

Was sollte man noch beachten? Wenn ihr bei einem Crypto-Pokémon die Lade-Attacke Frustration verlernt habt, solltet ihr dieses Monster im besten Fall nicht mehr erlösen. Andernfalls lernt es nämlich die Lade-Attacke Rückkehr, was eine Art Gegenspieler zu Frustration ist und ebenfalls zum Typen Normal gehört.

Ihr könnt zwar bei erlösten Monstern die Attacke jederzeit ändern, allerdings kostet das auch wieder einige Lade-TMs. Um euch diese zu sparen, solltet ihr euch am besten vorab Gedanken machen, ob ein Erlösen sinnvoll ist oder ihr das Monster doch lieber als Crypto behaltet.

Wo findet man Crypto-Pokémon?

So bekommt ihr die Crypto-Pokémon: Um euch die Crypto-Pokémon zu sichern, müsst ihr gegen die Mitglieder von Team GO Rocket antreten. Ihr erhaltet dann im Anschluss an den Kampf eine spezielle Begegnung, in der ihr die Chance habt euch eines der Monster zu holen.

Bei den Team GO Rocket-Bossen Arlo, Sierra, Cliff habt ihr außerdem mit etwas Glück auch die Chance auf ein schillerndes Exemplar.

Wo kann man Team GO Rocket finden? Die Mitglieder von Team GO Rocket lassen sich an Pokéstops nieder und tauchen mehrfach am Tag in Ballons auf. Für die Bosse braucht ihr jedoch spezielle Rocket-Radare, um sie aufzuspüren.

Während die Rüpel relativ leicht zu besiegen sind, solltet ihr euch auf die Rocket-Bosse Arlo, Sierra, Cliff sowie ihren großen Anführer Giovanni gut vorbereiten. Hier zeigen wir euch die besten Konter gegen Team GO Rocket:

Wie ihr in den verbleibenden Stunden Team GO Rocket aufspüren könnt und Rocket-Radare erhaltet, seht ihr nachfolgenden Video.

Habt ihr euren Crypto-Pokémon bereits Frustration verlernt? Und wenn ja, welchen Monstern habt ihr eine neue Attacke verpasst? Oder findet ihr diesen Bonus eher uninteressant? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

In Pokémon GO gibt es Spekulationen zu einem Überraschungs-Event am letzten November-Wochenende. Niantic-Partner teilen nämlich derzeit geheimnisvolle Teaser, die Trainern Rätsel aufgeben.