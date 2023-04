Eine Kickstarter-Kampagne setzt neue Maßstäbe. Mehr als 7 Millionen Dollar für ein „kleines Spiel mit Figuren“ erzielte BattleTech.

Wenn man Gamer nach einer Zukunftsvision im Weltraum voller Krieg fragt, dann wird die Antwort in den meisten Fällen wohl „Warhammer 40.000“ sein. Doch auch ein anderes Franchise spielt in einem ganz ähnlichen Bereich und zeigte nun, wie stark die Unterstützung der Community ist. Denn eine Kickstarter-Kampagne zu „BattleTech: Mercenaries“ hat sich zu einer der größten Unterstützungs-Kampagnen überhaupt auf Kickstarter entwickelt.

Was ist BattleTech? BattleTech ist eine Vision der Zukunft, die vornehmlich im 32. Jahrhundert spielt. Im Weltraum haben sich große Schlachten um Ressourcen entwickelt und Söldner werden an vielen Orten eingesetzt, um Geltungsansprüche durchzusetzen. Sie kämpfen dabei allerdings nur selten zu Fuß und sind meistens in gigantischen Kampfrobotern („Mechs“) unterwegs. Diese „MechWarrior“ sind zentraler Dreh- und Angelpunkt des Table-Top-Spiels, aber auch der Videospielableger.

Im Durchschnitt finanzieren Unterstützer das Projekt mit rund 300 Euro

Wie viel Geld wurde da eingenommen? Insgesamt hat die Kickstarter-Kampagne 7.549.241 $ eingenommen – das sind knapp 6,8 Millionen Euro. Bei insgesamt 23.654 Unterstützern heißt das wiederum, dass im Mittel 319 $ (~287 €) als Unterstützung bezahlt wurde.

Dass BattleTech: Mercenaries – wie die meisten TableTop-Spiele – vor allem etwas für Leute ist, die gerne tiefer in die Geldbörse greifen, um sich ihrem Nerd-Hobby hinzugeben, das lässt sich bereits bei einem Blick auf die Kickstarter-Kampagne erahnen. Denn wie üblich gibt es bei der Unterstützung des Projekts bestimmte Schwellenwerte, die eine “Spende” erreichen muss, um in den Genuss besonderer Boni zu kommen. Die niedrigste Belohnung fängt bei 15 $ an und bringt damit eine Auswahl verschiedener Bücher des Franchise.

Wer sein Herz ganz BattleTech verschrieben hat, konnte aber auch Pakete bis zu 5.000 $ (ca. 4.505 €) kaufen und wird dann förmlich mit BattleTech-Inhalten in Form von Figuren, Büchern und Merchandise zugeschmissen, bis sich der Staub des galaktischen Krieges gelegt hat.

Wenig verwunderlich, dass das (recht niedrig) angesetzte Ziel von 50.000 $ ganz locker um mehr als 15.000 % übertroffen wurde. Das macht diese Kickstarter-Kampagne zu einer der 20 erfolgreichsten aller Zeiten.

Kennen Gamer BattleTech? Fans von Videospielen dürften die „BattleTech“-Reihe im Laufe der letzten Jahrzehnte ebenfalls mitbekommen haben. Die meisten Titel wurden hier allerdings unter dem Namen „MechWarrior“ oder „MechAssault“ veröffentlicht, die vor allem auf der Xbox und dem PC vertrieben wurden.

Die meisten dieser Spiele zeichneten sich durch taktische Kämpfe und eine hohe Anpassbarkeit der Mechs aus – so konnten Waffensysteme und Rüstung zumeist in hohem Detailgrad angepasst werden, um dem Mech Vorteile wie Schutz gegen Raketensysteme, aber auch Nachteile wie langsamere Bewegung bei hoher Panzerung zu verpassen.

Auch wenn das Franchise für den Mainstream noch etwas unter dem Radar läuft, zeigt diese Kickstarter-Kampagne doch, dass sich BattleTech auch mit den ganz großen messen kann und offenbar eine liebende (und gut betuchte) Fan-Gemeinde hat, die das Franchise mehr als nur am Leben halten.

