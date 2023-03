In einem neuen Koop-Spiel auf Steam könnt ihr Sand bändigen und damit eure Feinde zerschmettern

Atlas Fallen ist ein Action-RPG des deutschen Entwicklerstudios Deck 13, in dem ihr mithilfe von Sand gegen mystische Kreaturen kämpft.

Was ist das für ein Spiel? Atlas Fallen (PC/ Konsole) ist ein Action-RPG des deutschen Entwicklerstudios Deck 13. Das Spiel setzt auf kooperatives Gameplay und wurde auf der Opening Night Live der gamescom 2022 vorgestellt.

Schon da sah man in dem Reveal-Trailer einen Mann und eine Frau gegen mystisch aussehende Kreaturen kämpfen – zunächst gegen zwei recht kleine, dann gegen einen riesigen Boss.

Zudem zeigte uns der Reveal-Trailer von Atlas Fallen eine beeindruckende Grafik sowie den besonderen Kniff des Spiels: das Bändigen von Sand. Die beiden Kämpfer erschufen ihre Waffen aus dem Wüstensand zu ihren Füßen und stürzten sich mit übermenschlichen Fähigkeiten in die Schlacht.

Was wissen wir zum Release? Atlas Fallen soll schon am 16. Mai 2023 erscheinen. Das Action-RPG wird auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC, beispielsweise via Steam und dem Epic Games Store, veröffentlicht.

Hier gelangt ihr zu Atlas Fallen auf Steam:

Neuer Trailer zeigt erstes Gameplay

Was ist das für ein Trailer? Am 15. März erschien ein neuer Trailer von Atlas Fallen auf YouTube. In den knapp 1,5 Minuten sehen wir verschiedene Ausschnitte aus der Spielwelt des Actions-RPGs.

Außerdem sehen wir das Movement und die Bewegungsgeschwindigkeit des Spiels. So scheint es, als könntet ihr auf dem Sand der Wüstenlandschaft gleiten – als wären eure Schuhe ein Snowboard oder Skier, mit denen ihr über die Dünen heizt.

Ebenso sehen wir sehr vertikales Movement. Es wirkt, als würde der Charakter in der Luft stehen, während er seine Angriffe ausführt.

Für die Angriffe selbst nutzt der im Trailer gezeigte Charakter die Fähigkeit des Sandbändigens. So formt er etwa eine riesige Streitaxt aus Sand (Minute 00:59).

Den neuen Gameplay-Trailer von Atlas Fallen seht ihr hier:

Mehr zu Atlas Fallen Mehr zum Thema Atlas Fallen ist mein Highlight der gamescom 2022, aber ich kann mich noch nicht richtig drauf freuen von Irina Moritz

„Sieht aus wie das, was Forspoken hätte sein können“

Wie sehen die Reaktionen aus? Auf YouTube gibt es unter dem Trailer einige Kommentare, die Atlas Fallen und den neuen Trailer positiv bewerten. Manch Kommentar hätte sich jedoch aufgrund der Bezeichnung „Gameplay Reveal Trailer“ mehr tatsächliches Gameplay gewünscht.

Tobi k: „Von einem Gameplay-Trailer habe ich mehr als 15 Sekunden oder 20 % tatsächliches Gameplay erwartet. Caprise – Music: „Ich weiß nur, dass ich mehr als genug sehe, um zu wissen, dass ich dieses Spiel spielen möchte. Wunderschönes Spiel. Ingame-Grafiken im gesamten Trailer.“



Brandon Cooper: „Sieht aus wie das, was Forspoken hätte sein können, wenn Square Enix sich genug dafür interessiert hätte, um es zu verschieben. Ich liebe den coolen Kampf, die Fortbewegungsmethode und die beeindruckenden Landschaften / Umgebungen. Ich möchte mehr Gameplay sehen […].“

Elden Lean: „Sieht ziemlich gut aus, lebendig und hübsch, auch die Umgebungen gefallen mir. Vielleicht werde ich es nicht gleich am ersten Tag kaufen, aber ich freue mich schon darauf.“

Woran BG: „[…] Es ist eines der Spiele, die ich am meisten erwarte. […] Ich bin mir sicher, dass dieses Spiel gut sein wird.“

Das Fazit der YouTube-Kommentare ist dementsprechend, dass Atlas Fallen gut genug aussieht, um neugierig zu machen, aber zu wenig zeigt, um einen echten Hype zu generieren. Ein ausführlicher Gameplay-Trailer wird die Erwartungen der Spieler zwangsläufig in die eine oder andere Richtung bewegen.

Erst kürzlich schickte ein weiteres deutsches Entwicklerstudio namens Blankhans sein kommendes Survival-MMO „Coreborn: Nations of the Ultracore“ in einen Alpha-Test. So sehen die ersten Einrücke der MeinMMO-Redaktion aus:

Steam: Coreborn will das WoW der Survival-MMOs werden – Wir haben es gespielt