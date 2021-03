Asus Gaming-Laptop mit GeForce RTX 2060 reduziert & mehr bei Saturn

So gut ist das Angebot: Saturn.de bietet den Gaming-Laptop von Asus aktuell für versandkostenfreie 999 Euro statt 1.399 Euro UVP an, was laut Preisvergleich bei Geizhals.de der derzeit günstigste Preis für das Modell ist.

Das bietet das Modell: Asus setzt beim erst seit vergangenen November gelisteten FX505DV-HN311T auf die etwas ältere Mittelklassegrafikeinheit der mobilen GeForce RTX 2060, die aber in Full HD immer noch in fast allen Spielen bei gehobenenen Grafikeinstellungen flüssige Bildraten liefert.

Insert

You are going to send email to