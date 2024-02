Neues MMORPG basiert auf einer Netflix-Serie – Stellt nun seine wichtigsten Features vor 

Basierend auf der Netflix-Serie Arthdal Chronicles entwickelt Netmarble ein MMORPG. Vor kurzem zeigten die Entwickler in mehreren Videos die Kern-Features ihres Spiels.

Was ist Arthdal Chronicles für ein Spiel? Es handelt sich bei „Arthdal Chronicles: Three Factions“ um ein kommendes MMORPG, dass eine südkoreanische Netflix-Serie aufgreift und die Konflikte zwischen verschiedenen Parteien des Landes Arth behandelt.

Vor kurzem wurden auf dem offiziellen YouTube-Kanal des MMORPGs Arthdal Chronicles mehrere Videos veröffentlicht, die umfangreiche Einblicke in die verschiedenen Gameplay-Features lieferten.

In diesem Video sehr ihr wichtige Gameplay-Features von Arthdal Chronicles zusammengefasst:

Arthdal Chronicles zeigt euch Charaktereditor, Spielwelt und Kämpfe

So wurde etwa der Charaktereditor auf YouTube vorgestellt, bei dem ihr aus den vier verschiedenen Klassen (Krieger, Kämpfer, Bogenschütze und Priester) wählen könnt. Hier habt ihr auch die Möglichkeit per Mausklick durch Zufallsgenerierung verschiedenste Avatare erstellen zu lassen.

In einem weiteren YouTube-Video wird euch die offene Spielwelt gezeigt. Denn Erkundung wird eine wichtige Rolle in dem MMORPG spielen. So findet ihr etwa verstreute Kisten in der Umgebung, beschafft euch Ressourcen und kümmert euch um ausreichend Nahrung.

Auch das Kampf-Gameplay wird euch genauer gezeigt. So seht ihr in einem Video die PvE-Kämpfe, in denen mehrere Spieler gewaltige Bosse, wie etwa einen Riesen-Skorpion, erledigen wollen. Obendrein erwarten euch auch Dungeons und Raids in Arthdal Chronicles.

Daneben wird aber auch PvP-Combat geboten sein (siehe Video oben). Hierbei gibt es große Schlachten, in denen zahlreiche Spieler zweier Fraktionen einander bekriegen.

Wann erscheint Arthdal Chronicles? Noch im April dieses Jahres wird das MMORPG in Korea, Taiwan, Hongkong und Macao erscheinen.

Daneben ist außerdem auch der internationale Release einer globalen Version geplant. Doch wann genau der stattfinden wird, ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Für welche Plattformen wird Arthdal Chronicles erscheinen? Wie Netmarble ankündigte, soll das Spiel sowohl für Mobile als auch für PC herauskommen.

