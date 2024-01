Jetzt zuschlagen: Das iPhone 14 ist gerade in allen Farben günstig im Angebot

Bei MediaMarkt läuft jetzt wieder der Wahnsinns-Schnell-Verkauf mit vielen Angeboten. Darunter ist auch das Apple iPhone 14 in allen Farben.

Das Oberklasse-Handy kommt in sechs verschiedenen Farben und bietet Apple-typisch erstklassige Performance, eine tolle Kamera und viele weitere spannende Features. Der WSV von MediaMarkt läuft bis zum 29. Januar, so lange sollte auch das Angebot gültig sein.

Apple iPhone 14 im Angebot

Apple ist nach wie vor extrem beliebt auf dem Smartphone-Markt. Leider gehören neue Modelle des iPhones auch immer zu den teuersten Geräten auf dem Markt. Da die Sprünge zwischen den Generationen aber meist eh nur gering ausfallen, lohnt sich oft der Blick auf die Handys aus dem Vorjahr. So auch beim iPhone 14.

Ihr bekommt hier ein iPhone mit Spitzenleistung, einer tollen Kamera, die sowohl tags als auch nachts erstklassige Schnappschüsse ermöglicht und natürlich das iOS-Betriebssystem. Für viele Nutzer ist das Googles Android einfach überlegen, besonders weil Hard- und Software bestens aufeinander abgestimmt werden.

Das iPhone 14 gibt es in 6 coolen Farben!

Bei MediaMarkt ist das iPhone 14 aktuell für nur 759€ im Angebot. Die UVP liegt bei 849€. Der Versand ist gratis. Alle sechs Farben (weiß, schwarz, rot, gelb, violett und blau) sind dabei reduziert, ihr könnt euch also euer Lieblingsmodell auswählen.

Wahnsinns-Schnell-Verkauf bei MediaMarkt

Was früher der Winterschlussverkauf war, ist jetzt der Wahnsinns-Schnell-Verkauf von MediaMarkt. Bis zum 29. Januar sind in diesem Zug Produkte aus so ziemlich allen Kategorien günstiger zu haben. Neben den iPhones ist so beispielsweise auch das Samsung Galaxy A54 im Angebot. Auch einen OLED-TV von LG oder einen Staubsauger von Dyson bekommt ihr jetzt teilweise stark reduziert. Hier geht’s direkt zur Übersicht:

