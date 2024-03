Ein MMORPG hat wohl das komplexeste Ausrüstungssystem: Es ist nach 20 Jahren immer noch live

Auch nach über 20 Jahren ist Anarchy Online weiterhin lebendig. Erst kürzlich teilte ein Nutzer ein Bild, das zeigt, dass das MMORPG weiterhin gut besucht ist.

Was ist Anarchy Online? Das Science-Fiction MMORPG von Funcom wurde 2001 gestartet und entführt euch auf die Welt Rubi-Ka, wo um die Substanz Notum gekämpft wird. Ihr erschafft einen Helden, den ihr etwa durch Augmentationen aufwertet und beteiligt euch anhand von Missionen und PvP-Gefechten am Kampf um das Notum.

Auch auf unserer Liste mit alten MMORPGs die noch gespielt werden, kommt das Sci-Fi-Spiel vor.

Funcom, die Macher von Anarchy Online, arbeiten gerade schon an einem neuen MMO, Dune: Awakening:

Dune: Awakening zeigt erstmals Gameplay zum Survival-MMO

Auch nach 20 Jahren lieben die Spieler das Spiel

Wie steht es um das Spiel? Obwohl sich seit 2001 grafisch nicht viel am MMORPG getan hat, spielen auch heute noch viele Fans das Spiel. Der Entwickler Funcom hat sich in der Zwischenzeit an mehr und weniger erfolgreichen Spielen wie Conan Exiles und Age of Conan Unchained versucht und arbeitet aktuell am neuen Dune MMO.

Die Spieler sind nicht sonderlich erfreut darüber, dass der Entwickler seine Zeit mehr in Fremde Marken steck als in die Hausmarke Anarchy Online. Die Hoffnung auf einen zweiten Teil des Spiels ist fast genauso alt wie das Spiel selbst und so finden die Spieler auf Reddit nicht nur gute Worte zum Spiel.

Anarchy Online ist so alt, dass es der Trailer noch in 4:3 ist, hier könnt ihr ihn sehen.

Was sagt die Community zum Spiel? Lowgarr schreibt auf Reddit: „Die Atmosphäre in AO [Anarchy Online] ist wie nichts, was ich jemals in einem anderen MMORPG oder einem anderen Spiel erlebt habe, um ehrlich zu sein. Immer noch mein #1 MMORPG aller Zeiten. Funcom muss den Kopf aus dem Sand ziehen (Zwinkersmiley) und dieses Meisterwerk neu auflegen.“

Lowgarrs Kommentar bezieht sich auf den Post von LegionofStone der ein Bild von Anarchy Online teilte und schrieb: „Anarchy Online mag über 20 Jahre alt sein, aber ich bin erstaunt, wie stabil die Bevölkerung im Laufe der Jahre geblieben ist. Es gibt nichts, was jemals an AO herangekommen ist, wenn es um die Tiefe der Charakterentwicklung geht, besonders in einem Science-Fiction-Setting.“

Wie sehen die Spieler zahlen aus? Das Spiel ist zwar auf Steam erhältlich, wird aber nicht darüber gespielt. Die Spielerzahlen auf Steam sind meist einstellig, aber auf dem Discord des Spiels findet viel Austausch statt. Das Spiel wirkt überall, als wären die Spieler hilfsbereit und würden sich über Neulinge freuen, die dem Klassiker eine Chance geben.

Was macht das Spiel so besonders? Neben einer interessanten Sci-Fi-Welt liegt die Besonderheit des Spiels wohl auf dem Ausrüstungssystem. Hier sammelt man nämlich nicht einfach nur Ausrüstungen, sondern auch Implantate die den eigenen Charakter ermöglichen bessere Ausrüstungen zu tragen.

Das System ist komplex und nicht sehr benutzerfreundlich, was aber auch charakteristisch für ein Spiel aus der Zeit ist.

Falls ihr Anarchy Online mal ausprobieren wollt, empfehlen wir euch einen Besuch auf dem offiziellen Discord Server wo man euch helfen kann das Spiel zu lernen. Außerdem findet ihr dort direkt Anschluss an Gruppen und Gilden.

