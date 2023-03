FIFA, Star Wars und mehr: Schnappt euch die besten Xbox-Spiele von EA Games im Angebot auf Amazon

Auf Amazon könnt ihr jetzt bis zu 90% auf Xbox-Games von EA sparen. Darunter FIFA 23, Star Wars Jedi, Need for Speed und viele weitere Angebote.

Aktuell gibt es bei Amazon einen unglaublichen Sale für Xbox-Spiele von EA, bei dem ihr bis zu 90% sparen könnt. Wir haben für euch einige der besten Titel ausgewählt, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Ob ihr auf Sport, Action oder Abenteuer steht – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bei den Angeboten handelt es sich um Download-Codes. Nach eurem Einkauf könnt ihr also sofort mit dem Download starten und loszocken.

FIFA 23

Genre: Sport | Entwickler: EA Sports | Release: 30.09.2022 | Spielzeit: 24 Stunden

Die FIFA-Reihe ist die wohl bekannteste Fußball-Simulation, die jährlich neu erscheint. Bringt im Karriere-Modus euer Lieblings-Team an die Tabellenspitze oder stellt euch in FIFA Ultimate Team eure ganz eigene Mannschaft zusammen und spielt mit ihr online gegen andere Dreamteams. Für Liebhaber von Fußball und Gaming führt kein Weg an FIFA vorbei. Egal ob ihr die Online-Ligen bestreiten oder mal mit einem Kumpel zusammen zocken wollt. Aber auch Fans von guten Sportgames kommen hier auf ihre Kosten.

Im Amazon Sale kostet FIFA 23 nur noch 31,99€ statt 79,99 Euro.

Star Wars Jedi Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 15. November 2019 | Spielzeit: 17 Stunden

Mit Star Wars Jedi: Fallen Order erschien das beste “Star Wars”-Spiel seit langer Zeit. Angesiedelt zwischen den Episoden 3 und 4 kämpft ihr als gejagter Jedi-Padawan gegen das Imperium und helft die Rebellen-Armee aufzubauen. “Star Wars”-Fans und alle, die schon immer mal mit einem Lichtschwert epische Schlachten und Zweikämpfe austragen wollten, kommen hier voll auf ihre Kosten.

Beim Amazon Sale könnt ihr ganze 90% sparen und zahlt statt 49,99€ nur noch 4,99 Euro.

Need for Speed: Unbound

Genre: Rennspiel | Entwickler: Criterion Games Release-Datum: 29. November 2022 | Spielzeit: 23 Stunden

Need for Speed: Unbound bringt die beliebte Rennspielserie zurück und schickt euch in die Straßen der Stadt Lakeshore. Hier nehmt ihr an der ultimativen Straßenrenn-Herausforderung, The Grand, teil. Dabei fällt es gerade mit seinem Grafikstil auf, der sich ein wenig an Comics orientiert. Ziel ist es hier erneut, euch einen Namen in der Straßenrennszene machen. Damit ist es fast ein Muss für all jene, die etwas arcadigere Rennspiele mögen und zudem Spaß am Tuning haben. Denn ihr könnt eure Fahrzeuge individuell anpassen und so euren eigenen Stil auf den Straßen präsentieren. Zudem dürfte der Soundtrack von A$AP Rocky und AWGE für Musikfans interessant sein. Die getrennten Single- und Multiplayer-Kampagnen bieten zudem Abwechslung und die Möglichkeit, entweder alleine oder mit Freunden zu spielen.

NfS: Unbound bekommt ihr im Amazon Sale zum halben Preis von 39,99 Euro.

It Takes Two

Genre: Koop-Adventure | Entwickler: Hazelight Studio | Release-Datum: 26. März 2021 | Spielzeit: 13 Stunden

Wie der Name schon ankündigt benötigt ihr für It Takes Two zwingend einen zweiten Mitspieler. Denn das superschöne Puzzle-Adventure kann nur im Koop gespielt werden. Das Spiel besticht durch eine tolle Story, authentische Charaktere und viel Abwechslung im Gameplay. Es ist ein Spiel für alle, die ein spannendes Abenteuer mit einem Freund erleben wollen. Dabei ist es egal, ob der Partner besonders gut in Videospielen ist oder nicht.

Während des Amazon Sales kostet It Takes Two statt 39,99€ nur noch 15,99 Euro.

Weitere Titel im Angebot

Neben den oben genannten Games sind auch noch zahlreiche weitere Titel zum günstigen Preis im Angebot. Die vollständige Liste findet ihr hier:

Täglich neue Deals

Wenn ihr solche und weitere Deals nicht verpassen wollt, dann schaut auf unserer Übersichtsseite vorbei. Hier versorgen wir euch täglich mit den besten Angeboten zu Games, Hardware und Zubehör.