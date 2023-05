Star Wars Day 2023 bei Amazon: Die besten Star Wars-Angebote mit LEGO, Spielen und Figuren – May the 4th be with you!

Der 4. Mai ist traditionell der Star Wars Day und dieses Jahr feiert Amazon mit. Sichert euch jetzt tolle Angebote bei LEGO, Filme & mehr.

May the 4th be with you! Der Star Wars Day 2023 ist zwar noch nicht da, aber auf Amazon findet ihr schon jetzt allerlei passende Angebote aus einer weit entfernten Galaxis. Die Auswahl ist dabei groß und wirklich jeder Jedi, Sith und Storm Trooper findet hier das passende Geschenk.

Amazon Star Wars Day 2023

Es gibt wohl kaum ein so beliebtes Universum wie das von Star Wars. Seit dem ersten Film von 1977 ist die Begeisterung ungebrochen. Nachdem es zwischenzeitlich kaum neue Geschichten rund um die Jedi und die Sith gab, werden Fans heute wieder regelmäßig mit neuen Filmen, Serien und Spielen versorgt.

Auch beim Merchandising ist das Franchise ganz vorne mit dabei und so gibt es haufenweise Figuren, Modelle, T-Shirts und mehr, mit dem ihr eure Wohnung thematisch passend dekorieren könnt. Bei Amazon findet ihr gerade ein großes Sortiment an tollen Angeboten.

Schnappt euch jetzt tolle Angebote!

Neben den Filmen auf DVD und Blu-ray gibt es aktuell auch Spielwaren von LEGO und viele weitere Sammlerstücke richtig günstig. Schaut mal rein und möge die Macht mit euch sein!

Heiß begehrt ist natürlich auch das neue Star Wars Jedi: Survivor. Das Action-Adventure lässt euch erneut in die Rolle von Cal Kestis schlüpfen und mit Lichtschwert und Machtfertigkeiten gegen das Imperium und seine Schergen antreten. Holt euch den Next-Gen-Kracher jetzt mit der Konsole eurer Wahl:

In unserer Übersicht findet ihr außerdem noch jede Menge weitere Angebote und Aktionen aus den Kategorien Gaming, Hardware und Multimedia. Wir begeben uns hier jeden Tag für euch auf die Suche nach guten Deals und satten Rabatten. So wisst ihr immer, welche Schnäppchen sich wirklich lohnen und wo ihr sie findet.