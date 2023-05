PS5 Spiele auf dem Handy zocken: Controller macht euer Smartphone zum Handheld

Der BACKBONE One Gaming-Controller verwandelt euer Handy in einen PS5-Handheld. Bei Amazon gibt es jetzt auch die Android-Variante.

Wenn ihr eure PS4- und PS5-Spiele per Streaming auf eurem Handy spielen wollt, braucht ihr den passenden Controller. Der Backbone One ist nicht nur offiziell von PlayStation lizensiert, sondern auch mit einer Vielzahl von Smartphones kompatibel und jetzt auch für Android verfügbar!

Amazon: Macht euer Handy zum PS5-Handheld

Nintendo Switch, Steam Dock, ROG Ally und Co. haben Mobile-Gaming wieder zurück in den Mainstream gebracht. Wenn ihr noch immer der guten alten PSP oder der oft unterschätzten PS Vita nachtrauert, könnte der Backbone One im offiziellen PlayStation-Design genau richtig für euch sein.

Der Controller wird dabei ganz einfach per USB mit eurem Handy verbunden. Bisher war dabei nur eine Version für iPhones verfügbar. Jetzt gibt es bei Amazon aber auch eine Android-Version, die mit einer Vielzahl von Modellen von Google, Samsung, Honor, LG, Oppo und weiteren Herstellern kompatibel ist.

So sieht der Backbone One in Aktion aus!

Der Controller bietet zwei Sticks, ein Steuerkreuz, die klassischen PlayStation-Buttons und Schultertasten. Es gibt außerdem einen USB-C-Eingang, mit dem ihr das Handy während dem Spielen laden könnt und einen 3,5mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer.

Ihr könnt entweder Spiele aus dem Play Store wie CoD Mobile, Fortnite und Diablo Immortal laden oder über Streaming eure PlayStation-Bibliothek abrufen. Dafür muss eure Konsole allerdings angeschaltet und mit dem Internet verbunden sein. Auch andere Streaming-Anbieter wie GeForce Now können natürlich genutzt werden.

Der Backbone One Gaming-Controller in der PlayStation-Version für Android kostet bei Amazon 119,99€. Der Versand ist kostenlos.

Noch mehr brandaktuelle Deals findet ihr wie immer in unserer Übersicht. Wir suchen für euch jeden Tag nach den besten Angeboten und den spannendsten Aktionen auf dem Gaming- und Hardware-Markt und zeigen euch, wo ihr die wahrn Schnäppchen findet. Schaut vorbei!