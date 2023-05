In diesem Gaming-Stuhl im Diablo 4-Design macht die Dämonenjagd gleich doppelt Spaß

Zur Feier von Diablo 4 bringt Secretlab einen höllisch gutaussehenden Gaming-Stuhl, mit dem das neue Hack and Slay-Game doppelt Spaß macht.

Mit Diablo 4 erscheint am 6. Juni eines der am heißesten erwarteten Spiele des Jahres. Was passt da besser um den Release zu feiern, als ein neuer Gaming-Stuhl im einzigartigen Design? Secretlab bietet gleich zwei Versionen. Egal, ob ihr die high Heavens oder die burning Hell unterstützt, ihr sitzt auf jeden Fall stilsicher und bequem.

Gaming-Stuhl im Diablo 4-Design

Es handelt sich dabei um den Secretlab Titan EVO Gaming Stuhl, auf dem ihr auch nach 1000 Schlachten noch immer angenehm bequem sitzt. Dafür sorgt die speziell geformte Pebble-Sitzbasis, die leicht gekrümmt ist und euch so immer wieder in die richtige Position führt.

Dazu kommt die patentierte, in vier Richtungen verstellbare L-ADAPT-Lordosenstütze und das magnetisches Kopfkissen aus Memory-Schaum für optimale Bequemlichkeit. Die Armlehnen sind ebenfalls verstellbar, sodass ihr die perfekte Sitzposition einstellen könnt.

Beim Design habt ihr die Wahl zwischen der INARIUS-Edition, die größtenteils in weiß gehalten ist und auf goldene sowie graue Akzente setzt, und der LILITH-Edition in schwarz und rot. Beide Versionen setzen auf geschmeidiges Secretlab NEO Hybrid-Kunstleder und kosten aktuell 674€ statt 749€.

Für welches Design entscheidet ihr euch?

Der Gaming-Stuhl wird in zwei Größen angeboten: Regular und XL. Beim Kauf über Secretlab könnt ihr auch noch spezielle Armlehnen oder Pflegeprodukte hinzufügen. Auf der Seite läuft aktuell ein befristetes Angebot, mit dem ihr beim Direktkauf 100€ spart. Schlagt zu und stellt euch der höllischen Brut:

