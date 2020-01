Nun bekommt ihr bei Amazon im Angebot 3 Spiele für Nintendo Switch für nur 111 Euro. Damit kontern sie die MediaMarkt-Aktion.

Amazon hat nun ebenfalls ein Angebot für die Nintendo Switch gestartet. Wie bei MediaMarkt könnt ihr auch hier drei Spiele für die Nintendo Switch kaufen und bezahlt nur 111 Euro.

Nintendo Switch Angebot: 3 Spiele für 111€ bei MediaMarkt kaufen

Switch-Spiele einzeln günstiger kaufen: Die Preise der Spiele bei Amazon sind teils sogar im Einzelnen besonders günstig. Solltet ihr also eventuell nur noch ein, zwei Spiele benötigen, ist es jetzt auch eine gute Möglichkeit, um diese einzeln zum aktuellen Bestpreis zu kaufen.

Dies trifft zum Beispiel auf Mario Kart 8 Deluxe und Super Mario Odyssey zu.

Das Angebot ist bei Amazon bis zum 19. Januar oder solange der Vorrat reicht, gültig. Beachtet zudem, dass nur die Spiele der Aktionsseite für dieses Angebot zählen und sie zudem den Hinweis „Verkauf und Versand durch Amazon“ haben müssen.

3 Spiele für 111 Euro: Nintendo Switch Top-Titel kaufen

Großartige Spiele im Angebot: Aktuell könnt ihr eure Spielesammlung für die Nintendo Switch in der Tat deutlich günstiger erweitern. Spiele von Nintendo sind in der Regel sehr stabil im Preis und deshalb ist auch dieses Angebot sehr gut. Wie erwähnt sind zwar viele Einzelpreise ebenfalls sehr gut, aber wer drei Spiele kaufen will, fährt mit dem Angebot am Besten.

Nachfolgend eine kleine Auswahl an Nintendo Switch-Spielen, die zum Angebot gehören.

Am meisten spart ihr natürlich, wenn ihr drei Spiele kombiniert, die um die 45 Euro oder höher liegen. Solltet ihr aber zum Beispiel Captain Toad für 29,99 Euro im Angebot kaufen wollen, müsst ihr bei den anderen beiden Spielen auf jeden Fall Titel wie Splatoon 2 und Super Smash Bros. Ultimate dazu wählen.

Schlicht und einfach, um über den Angebotspreis von 111 Euro zu kommen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.