Im neuesten MediaMarkt Angebot könnt ihr euch Spiele für Nintendo Switch günstiger kaufen. Ihr erhaltet 3 Spiele für nur 111 Euro.

MediaMarkt bietet mit der neuesten Aktion für Nintendo Switch euch die Möglichkeit Spiele für Nintendos erfolgreiche Konsole zum Bestpreis zu kaufen. Aus einer großen Auswahl könnt ihr euch drei Spiele zusammenstellen und bezahlt für diese nur 111 Euro.

Die 3-für-111-Aktion für Nintendo Switch ist die wohl beste Gelegenheit um eure Spielesammlung zu erweitern. Das Angebot für die Nintendo Switch-Spiele gilt bis zum 19. Januar oder solange der Vorrat reicht.

Top Nintendo Switch-Spiele zum Schnäppchenpreis kaufen

Die besten Spiele zum besten Preis: Im Angebot der Aktion von MediaMarkt bekommt ihr unter anderem absolute Top-Titel. Darunter Spiele wie Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pokémon Schwert und Schild und viele mehr. Alle gibt es dank der Aktion zum Bestpreis. Egal wie ihr die Spiele kombiniert, ihr erhaltet sie einzeln nicht günstiger.

So funktioniert das Angebot: Legt einfach drei Spiele aus der Angebotsauswahl in den Warenkorb. Dort wird dann automatisch der Preis der drei Spiele auf 111 Euro reduziert. Die Spiele könnt ihr euch dann entweder nach Hause oder in einen Markt in eurer Nähe liefern lassen.

Mario darf in keiner Sammlung für Nintendo Switch fehlen.

Diese 6 Spiele für Nintendo Switch solltet ihr kaufen

Wir geben euch eine kleine Empfehlung an Spielen, die ihr mit der Nintendo Switch auf keinen Fall verpasst haben solltet. Das aktuelle Angebot von MediaMarkt ist hierbei genau der richtige Zeitpunkt um eure Spiele-Sammlung für Nintendo Switch zu vervollständigen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Es ist laut GamePro.de das beste Spiel des letzten Jahrzehnts. Das erste Zelda in hübscher 3D-Grafik sorgt für eine besondere Atmosphäre und verliert dabei nicht seine Wurzeln.

Die Welt ist riesig und es gibt viel zu entdecken, auch abseits der eigentlich Story. Das Spiel bekommt auf Metacritic eine herausragende Wertung von 97 Punkten und darf auf keiner Nintendo Switch fehlen.

Link ist in Breath of the Wild flott unterwegs.

Pokémon Schwert & Schild

Die neuen Pokémon-Spiele haben es unter den Fans nicht einfach und dennoch sind es die ersten richtigen Pokémon-RPGs für die Nintendo Switch.

Nach den eher auf Einsteiger ausgerichteten Pokémon Let’s Go-Teilen geht Game Freak hier wieder den Weg zu den Wurzeln. Mittlerweile sind auch zwei DLCs angekündigt und es kommen etliche bekannte Pokémon noch kostenlos per Update ins Spiel. Von der Presse gab es auf Metacritic immer noch eine gute Wertung von 80 Punkten.

Super Mario Odyssey

Eine Nintendo-Konsole ohne Super Mario? Nicht vorstellbar und so kam kurze Zeit nach dem Release der Nintendo Switch Super Mario Odyssey raus. Das neueste Abenteuer von Super Mario spielt in einer wunderschönen 3D-Welt und ist im Sandbox-Stil gehalten.

Es gibt viel zu entdecken und zudem habt ihr mit eurem Freund Cappy einen tollen neuen Begleiter, der auch im Gameplay eine Rolle spielt. Einmal mehr müsst ihr Prinzessin Peach retten und euch dem bösen Bowser stellen.

Das Spiel muss nicht hinter Zelda verstecken und bekommt bei Metacritic ebenfalls herausragende 97 Punkte.

Mario Kart 8 Deluxe

Ihr werdet eure Freunde verlieren: Mario Kart 8 Deluxe für Nintendo Switch ist der beste Arcade-Racer, den es gibt. Das Spiel ist das ultimative Mario Kart und bietet allerhand großartiger Strecken und Modi. Wie immer geht es darum die Kurse am schnellsten zu absolvieren und gleichzeitig die Gegner aus dem Weg zu räumen.

Grüne und rote Panzer sind wichtige Waffen im Kampf gegen die nichtsnutzigen Freunde und Familie, die sich eurem Ruhm in den Weg stellen. Aber wer braucht diese schon, wenn man den Cup in Mario Kart gewinnen kann? Von Metacritic gibt es satte 92 Punkte.

Fahren und die Gegner von der Strecke drängen in Mario Kart 8.

Luigi’s Mansion 3

Normal steht Luigi im Schatten von Mario doch mit Luigi’s Mansion 3 ist er der große Star. Sein Traumurlaub nimmt eine böse Wendung und er muss seine Freunde retten. Dafür kämpft er sich Stockwerk für Stockwerk durch ein Luxushotel. König Buu Huu ist hier der große Widersacher.

Mit einer Wertung von 86 Punkten auf Metacritic ist auch dieses Spiel für Nintendo Switch mehr als nur einen Blick wert.

Octopath Traveler

Zum Schluss gibt es noch eine persönliche Empfehlung von mir. Selbst, wenn ihr wie ich eigentlich kein JRPG-Fan seid, solltet ihr Octopath Traveler eine Chance geben. Das Spiel hat einen besonderen Charme und die Grafik sorgt für eine ganz spezielle Atmosphäre. Gepaart wird dies mit typischen RPG-Elementen wie dem Sammeln besserer Ausrüstung.

Dazu gibt es eine tolle Geschichte zu erleben oder genauer gesagt die Story von acht Reisenden. Auf Metacritic liegt hier sogar der User Score bei 8.6 und somit höher als die 83er-Wertung der Presse. Klare Kaufempfehlung solltet ihr das Spiel bisher verpasst haben.

Welche Spiele für Nintendo Switch sollte man aus eurer Sicht auf keinen Fall verpasst haben? Was hat euch besonders gut gefallen?

