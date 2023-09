Alice in Borderland bekommt auf Netflix eine 3. Staffel – Aber die Story ist schon lange vorbei

Alice in Borderland kehrt mit einer dritten Staffel auf Netflix zurück, obwohl die Story vom Manga schon abgeschlossen ist. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Die japanische Thriller-Serie auf den gleichnamigen Manga Alice in Borderland geht in die dritte Runde. Wie Variety berichtet, gab Netflix, genauer gesagt Kim Minyoung, diese Nachricht während der APOS-Konferenz in Indonesien bekannt und bestätigte zudem, dass Kento Yamazaki und Tao Tsuchiy ihre Rollen als Arisu und Usagi erneut übernehmen werden.

Netflix kündigte die Fortsetzung auch über Twitter an, mit diesem Teaser:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wovon handelt Alice in Borderland? Alice in Borderland ist eine dystopische Thriller-Serie, die auf dem gleichnamigen Manga von Haro Aso basiert. Die Handlung dreht sich um Arisu (gespielt von Kento Yamazaki), und seine Freunde, die plötzlich in eine mysteriöse Parallelwelt gezogen werden.

Diese Parallelwelt ist ein verlassenes Tokio, in dem sie vor die Wahl gestellt werden: Entweder müssen sie gefährliche Spiele spielen und gewinnen, um zu überleben, oder sie riskieren ihren Tod. Die Spiele in dieser Welt sind tödlich und gefährlich, und sie sind in vier Kategorien aufgeteilt, die von den Farben eines Kartenspiels repräsentiert werden.

Ihr liebt Devil May Cry? Netflix bringt das Game nun als Anime auf Netflix:

Wie geht es mit Alice in Borderland weiter?

Mit dem Abschluss der zweiten Staffel von Alice in Borderland wurde auch die Vorlage aus dem Manga vollständig umgesetzt. Die dritte Staffel könnte sich um eine neue Geschichte drehen, da die Hauptcharaktere weiterhin mit dabei sind.

Spoiler: Die zweite Staffel endete mit einem spannenden Cliffhanger, der die Fans in Aufregung versetzte. Auf einem Tisch wurde eine Joker-Karte präsentiert, was auf Reddit zu intensiven Diskussionen darüber führte, ob eine dritte Staffel geplant ist und welche Bedeutung die Karte haben könnte. Jetzt dürfen sich die Fans auf jeden Fall auf eine weitere Staffel freuen, die möglicherweise neue Geheimnisse enthüllen wird.

Wann erscheint die dritte Staffel? Leider steht der Veröffentlichungstermin für die dritte Staffel von Alice in Borderland bisher noch nicht fest. Die ersten beiden Staffeln wurden jeweils im Dezember veröffentlicht, wobei die zweite Staffel am 22. Dezember 2022 startete. Es ist daher möglich, dass auch die dritte Staffel im Dezember, frühestens im Jahr 2024, erscheinen könnte. Allerdings könnt ihr euch wahrscheinlich auf eine längere Wartezeit einstellen.

Die Anime-Adaption One Piece ist auf Netflix so richtig durchgestartet. Falls ihr noch weitere Serien und Filme auf Netflix sucht, die One Piece ähnlich sind, dann werft mal einen Blick auf diese hier: 4 Serien und Filme auf Netflix für Fans von One Piece