Entwickler von Rising Storm arbeiten an militärischem MMO, das den Kalten Krieg eskalieren lässt

Wann kommt ’83? Die Entwickler wissen also, wie man realitätsnahe Shooter-Action umsetzt. Wie lange sich ’83 noch in der Entwicklung befinden wird, ist aber leider unklar. Auf Steam ist von einer „bevorstehenden Ankündigung“ die Rede.

Trotz altbackener Grafik und hohen Einstiegshürden kommt der erste Teil der Reihe (von 2013) auf eine Metacritic -Wertung von 82 sowie einen User-Score von 8.4. Auf Steam liegt die „Game of the Year“-Edition von Rising Storm bei starken 98 Prozent positiven Rezensionen. Ebenfalls sehr positiv schneidet auf Steam auch Rising Storm 2: Vietnam von 2017 ab (87 Prozent positiv).

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Das MMO wirft die Spielenden in eine alternative Realität, in der sich der Kalte Krieg entzündet und es zum offenen Konflikt zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt kommt. Die Entwickler versprechen

Im Zuge vom Summer Game Fest gab es einen neuen Trailer zu ’83. Der MMO-Shooter soll auf Steam erscheinen und euch in eine alternative Realität werfen, in der sich der Kalte Krieg entzündet hat. MeinMMO fasst zusammen, was bislang bekannt ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to