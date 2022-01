5 MMOs, die 2022 sterben werden und 5, die 2021 gestorben sind

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an eurem Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts teilhaben. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

In der neuesten Folge des Podcasts verraten wir euch, welche MMOs ihr bald nicht mehr spielen werdet. Denn so leid es uns jedes Mal für Multiplayer-Spiele und ihre Fans tut – sie gehen manchmal unter.

2022 ist angebrochen und auch dieses Jahr werden wieder verschiedene MMOs in der Versenkung verschwinden. In der neuesten Folge des MeinMMO-Podcast sprechen wir darüber, welche es sein werden und welche es 2021 waren.

Insert

You are going to send email to