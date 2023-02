Ich wollte mein 5 Jahre altes Handy zur „Profi-Kamera“ umbauen – Ich hab’ das Upgrade nach 10 Minuten bereut

Einige Hersteller bieten Zubehör wie Objektive fürs Handy an. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat sich ein solches Set bestellt und wollte herausfinden, ob sich das lohnt. Am Ende ist er ziemlich enttäuscht.

Zu den wichtigsten Features eines modernen Handys gehört heute eine gute Kamera. Denn viele nutzen das Handy nicht mehr bloß zum Telefonieren oder für Gaming, sondern machen damit vor allem Fotos. Häufig lohnt sich dann irgendwann ein Upgrade auf ein neueres Handy, weil die verbauten Kameras einfach immer besser werden.

Auch ich hab mittlerweile ein Handy, welches in die Jahre gekommen ist. Mein Galaxy Note 9 ist bereits was älter und ich wollte mir nicht für viel Geld ein neues Handy kaufen. Stattdessen hab ich mir dann so ein Set mit Objektiven und Aufsätzen gekauft. Der Preis liegt bei rund 40 Euro.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

2 Objektive sind okay, die anderen beiden unterdurchschnittlich

Was ist alles dabei? Die Verarbeitung ist wirklich gut gelungen und die Objektive fühlen sich wertig an, setzen aber auf Plastikverschlüsse. Das machen Canon und Sigma bei hochwertigen Modellen für DSLR-Kameras ebenfalls. Für den Preis von 40 Euro bekomme ich jede Menge Zubehör: Neben den Objektiven gibt es auch ein Stativ, ein Reinigungstuch und eine Schutzbox.

Der Lieferumfang ist ordentlich, alles ist gut und stabil verpackt.

Was ist gut an dem Upgrade? Grundsätzlich ist das Teleobjektiv zu gebrauchen. Dinge lassen sich gut heranzoomen und Details, wie etwa das Straßenschild auf der anderen Seite, lassen sich gut vergrößern. Für ordentliche Bilder braucht es aber eine ruhige Hand. Obendrein werden die Bilder an den Rändern leicht unscharf. Am Objektiv selbst kann man aber gut die Schärfe nachstellen.

Die besten Powerbanks für Handy, Nintendo Switch und Co, die ihr 2023 kaufen könnt

Positiv überrascht bin ich vom Weitwinkelobjektiv. Damit passt deutlich mehr auf das Foto und das ist tatsächlich eine Verbesserung zu meinem Handy. Das Bild bleibt auch mit Objektiv scharf und alles ist gut erkennbar. Das ist ein Pluspunkt für das Set.

Handy mit Weitwinkel Handy ohne Weitwinkel Mit dem Teleobjektiv kommt man nah heran, die Bilder sind grundsätzlich gut, aber leicht unscharf. Hier kann man aber nachjustieren. Einmal mit und ohne Weitwinkel. Hier ist die Verbesserung sofort sichtbar. Tele ist ebenfalls praktisch.

Was ist nicht gut? Das Makroobjektiv ist durchschnittlich. Die Details sind zwar gut und scharf, aber der Bereich drumherum wird sehr schnell unscharf. Hier bin ich bereits mit meiner normalen Handy-Kamera besser dran.

Das Gleiche gilt für das Fischauge-Objektiv. Die Bilder sind unscharf, sehen insgesamt eher unschön aus und funktioniert mal mehr oder weniger gut mit meinem Handy. Persönlich kann ich aber ohnehin wenig mit Fischauge anfangen. Auf dem Handy wirkt das eher wie ein schlechteres Weitwinkelobjektiv.

Handy mit Fischauge Handy ohne Fischauge Ein Baumblatt durch das Makroobjektiv. In der Mitte gestochen scharf und Details sind gut zu erkennen. Am Rand wird es schnell undeutlich. Einmal mit und ohne Fischauge. Der Weitwinkel ist besser, das Bild ist aber leicht unscharf. Für das Makro gilt ähnliches. Es wird schnell unscharf.

Nach 10 Minuten hab ich die Sachen wieder eingepackt

Lohnt sich das Upgrade? Nein, für mich hat sich das Geld nicht gelohnt. Das einzige wirklich gute Teil ist das Weitwinkelobjektiv, aber dafür zahle ich dann im Gesamtset keine 40 Euro. Die anderen sind nett oder sogar unterdurchschnittlich.

An meinen Vergleichsbildern (mit und ohne Objektiv) könnt ihr auch ziemlich gut erkennen, wie stark der Unterschied ist. Und in den meisten Fällen lohnt es sich in meinen Augen einfach nicht.

Ja, sie funktionieren, aber der alte Fotosensor meines Handys wird durch ein neues Objektiv auch nicht mehr viel besser. In meinen Augen ist das eine nette Spielerei, aber mehr auch nicht. Insbesondere dann, wenn ihr bereits eine “richtige” Kamera zu Hause habt und mit ihr fotografieren könnt.

Gilt das jetzt für alle Produkte? Es müssen nicht zwangsläufig solche Objekte für Handys schlecht sein. Bei so einem Kombinationspaket wie diesem kann man argumentieren: Was soll man auch erwarten, wenn jedes Objektiv umgerechnet 10 Euro kostet? Einige Hersteller bieten hier deutlich wertigere Produkte für einen höheren Preis an.

Eine Einstellung aktiviere ich auf jedem Handy – Darum solltet ihr es auch tun