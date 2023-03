4K-Grafikkarte zum Tiefstpreis: AMD Radeon RX 6950 XT günstig wie nie im Angebot – The Last of Us gratis dazu

AMDs ehemaliges Grafikkarten-Topmodell Radeon RX 6950 XT gibt es gerade besonders günstig im Mindfactory-Angebot, inklusive Spiel “The Last of Us Part 1”.

So gut ist der Preis: Mindfactory bietet AMDs Referenzdesign der Radeon RX 6950 XT in seinen limitierten “DAMN”-Sonderangeboten bis 13. März versandkostenfrei für nur 699 Euro statt 739 Euro an.

Das ist laut verschiedenen Preisvergleichsseiten der bisher günstigste Preis für das Modell, während andere Händler gegenwärtig erst ab über 800 Euro starten. Die UVP zu Release lag bei 1.239 Euro.

Zudem handelt es sich um die derzeit günstigste RX 6950 XT überhaupt, während andere Modelle im Preisvergleich erst ab rund 790 Euro starten. Dabei ist die Stückzahl im Mindfactory-Angebot begrenzt:

Mit Gratisspiel: Obendrein gibt es die PC-Portierung des PS5-Hits “The Last of Us Part 1” (erscheint am 28.03.) als Download-Code kostenlos dazu, sofern der Kauf auf der dazugehörigen Aktionsseite bei AMD registriert wird.

Das bietet die Radeon RX 6950 XT

Angesichts hoher Preise bei AMDs neuer RX-7000-Reihe und Nvidias GeForce RTX 40-Serie greifen viele Spieler derzeit zu günstigeren Modellen aus der Vorgängergeneration.

Als vormaliges Topmodell erschien die RX 6950 XT auch erst im Mai letzten Jahres und bietet noch immer genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen.

Dabei eignet sie sich nicht nur für WQHD-Auflösung sondern oftmals auch für 4K/UHD, während der Grafikspeicher mit 16 GByte ausreichend Platz bietet.

Im Test: Die englischsprachige Webseite Techpowerup.com hatte das Referenzdesign auf dem Prüfstand und urteilte wie folgt:

[…] AMDs neue Radeon RX 6950 XT ist die perfekte Wahl für Spiele in 4K. […] Techpowerup.com

Pro 6 % Leistungssteigerung gegenüber RX 6900 XT

Entspricht der Leistung der RTX 3090

Sehr leise beim Spielen

Günstiger als RTX 3090 oder RTX 3090 Ti

Äußerst energieeffizient

Verkauft zur UVP, gutes Volumen verfügbar

Lüfterstopp im Leerlauf

Niedrige Temperaturen

AMD FidelityFX Super Resolution

Unterstützung für Raytracing

Inklusive Backplate

USB-C-Anschluss Contra Geringere Raytracing-Leistung als NVIDIA

Schwächere Kühlung als bei hochwertigeren Custom-Designs

Geringere GPU-OC als bei Custom-Designs

Hohe Wärmeabgabe

Hoher Stromverbrauch bei mehreren Monitoren und Medienwiedergabe

Das sagen User: Bei Mindfactory mit über 130 verkauften Exemplaren gibt es eine 5-Sterne-Bewertung eines Käufers, der die Karte durchweg hinsichtlich Verarbeitung, Lautstärke Abmessungen, Temperatur und aktuellem Preis lobt.

[…] Ich kann diese Karte nur empfehlen! Achtet bitte vorher auf euer Netzteil für genug Power. Die RX 6950 XT wird mit einer TDP/TGP 335W angegeben. Rosario auf Mindfactory.de

Technische Eckdaten

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4a, 1x USB-C mit DisplayPort 1.4a Grafik AMD Radeon RX 6950 XT – 16 GB GDDR6 – Desktop Chip Navi 21 KXTX “RDNA 2” Chiptakt 1.925 MHz, Boost: 2.116 – 2.324 MHz Speicher 16 GB GDDR6, 2.250 MHz, 18 Gbps (18.000MHz effektiv), 256 Bit, 576 GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 5.120/​320/​128 TDP/TGP 335 W (AMD) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (85 mm), Referenzdesign Gesamthöhe Triple-Slot (2,5 Slots) Abmessungen 267 x 120 x 50 mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing, AMD Infinity Cache (128MB), HDCP 2.3, AMD FreeSync, AMD TrueAudio Next, AMD Eyefinity, AV1 Decode, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (rot), Boost-Takt übertaktet (+14MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16

